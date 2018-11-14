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В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов

14.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Провела мероприятие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

На встрече обсудили нюансы предстоящих собраний и вопросы, поднятые гражданами. Так, уличкомы проинформировали, что жителей райцентра интересует дата открытия городской бани, уличное освещение от железнодорожной станции до улицы Вишневой, состояние дороги по улице Интернациональная. Председатель райсовета взяла поднятые вопросы под личный контроль.
После участники мероприятия познакомились с действующими экспозициями картинной галереи им. Е.Е.Моисеенко и краеведческого музея.

В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов
В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов
В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов
В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов
В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов
В картинной галерее прошла встреча депутатов райсовета с председателями уличных комитетов

 
 
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Провела мероприятие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. На встрече обсудили нюансы предстоящих собраний и вопросы, поднятые...
 
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