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Дороги, бродячие собаки, пожарная безопасность. Кореличчане получили ответы руководителей организаций и служб района

14.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи
информационно-пропагандистских групп райисполкома
с трудовыми коллективами и по месту жительства
18 октября 2018 года

Дороги, бродячие собаки, пожарная безопасность. Кореличчане получили ответы руководителей организаций и служб района

Планируется ли возобновить работу промышленного магазина в агр. Еремичи?

Ответил директор Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества С. А. САВКО: “Возобновить работу промышленного магазина в агр. Еремичи не планируется в связи с нерентабельной работой торговой точки”.

Можно ли обеспечить продажу в сети магазинов районного потребительского общества (в автолавках) средств для очистки дымоходов?

Ответил директор Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества С. А. САВКО: “Обеспечить продажу в автолавках средств для очистки дымоходов не представляется возможным в связи с низким количеством заявок”.

Что делать, если произошло возгорание, а телефон не работает, нет поблизости соседей, чтобы связаться с пожарной аварийно-спасательной службой?

Ответил начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Д. А. СТОДОЛЬНИК: “Домовладения, находящиеся в отдалении от населенных пунктов, необходимо оборудовать автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о сработке посредством сети GSM”.

СПРАВОЧНО:
Дымовой извещатель «ДИП GSM» имеет в своем арсенале не только «классическую» громкую сирену, но и встроенный GSM-модуль, позволяющий предупредить о начинающемся пожаре. При первых признаках появления дыма в помещении извещатель «ДИП GSM» рассылает тревожные SMS-сообщения и совершает предупредительные звонки на заданные телефонные номера. Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы от батарейки CR123.

Планируется ли ремонт дороги в д. Горная Рута (район старой школы, в направлении церкви)?

Ответил начальник ДРСУ-158 КУП «Гроднооблдорстрой» Н. Н. КАДЛУБАЙ: “Ремонт дороги в д. Горная Рута в 2018 году не планируется”.

В д. Погорье Красненского сельсовета дождем размыло дорогу. Когда будут устранены неполадки?

Ответил начальник ДРСУ-158 КУП «Гроднооблдорстрой» Н. Н. КАДЛУБАЙ: “Размыв земляного полотна в д. Погорье будет устранен в ноябре 2018 года”.

Продавцы сельскохозяйственной продукции в г.п. Мир по ул. Танкистов (район колледжа) создают опасность для участников движения.

Ответил начальник районного отдела внутренних дел Кореличского районного исполнительного комитета В. И. СОЛОВЬЕВ: “Отделением ГАИ ОВД Кореличского райисполкома проведен мониторинг соблюдения условий безопасности дорожного движения на указанном участке. В ходе выезда на место было установлено следующее: нарушений ПДД со стороны торговцев сельскохозяйственной продукцией не выявлено; нарушений ПДД в части остановки транспортных средств при покупке продукции со стороны водителей также не имеется. Проведенным анализом аварийности за последние 5 лет было установлено, что в указанном месте (ул. Танкистов в г.п. Мир) дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине остановки и стоянки автомобилей, не регистрировалось”.

Напротив дома 17а по ул. Танкистов находится люк, который требует ремонта.

Ответил директор Кореличского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК: “Ремонт люка будет окончен к 20.11.2018 года”.

Почему взимается плата за пользование центральной канализацией у жильцов домов, отдаленных от центра г.п. Мир, у которых ее нет?

Ответил директор Кореличского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК: “Собственников жилых домов, у которых, по их мнению, неправильно взимается плата за пользование центральной канализацией, просим позвонить по тел. 7-01-07 (специалист по коммунальным расчетам)”.

Жители г.п. Мир просят решить вопрос с бродячими собаками.

Ответил директор Кореличского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства А. И. РУДАК: “Работниками предприятия постоянно ведется отлов бродячих собак. За период с 3 по 6 ноября 2018 специалистами отловлено 7 бездомных собак. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле”.

Подготовил Геннадий КАРПОЛЕНКО
главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома

 
 
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