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15 ноября состоятся встречи населения Кореличского района с информационно-пропагандистскими группами

14.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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15 ноября 2018 года – единый день информирования населения.

Тема: «Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь».

Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:

✧✧ группа №1 (рук. Шайбак В.Л.): Кореличский район электрических сетей – 08.15;

✧✧ группа № 2 (рук. Шкадов А.В.): ГП «Малюшичи»: Барановичский сельский клуб – 09.00;

✧✧ группа №3 (рук. Коршун А.Н.): ГУО «Лукская средняя школа» – 15.20;

✧✧ группа № 4 (рук. Лазаревич И.Р.):
— Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» – 14.30;
— Райцевский сельсовет: агр. Воронча (Ворончанский сельский клуб) – 15.30;

✧✧ группа № 5 (рук. Абрамчик Р.Ю.): Турецкий сельсовет: агр. Турец (Турецкий Дом культуры) – 10.00;

✧✧ группа № 6 (рук. Былич А.А.): ЦБУ № 423 в г.п. Кореличи ОАО «Белагропромбанк» – 08.00.

 
 
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15 ноября 2018 года – единый день информирования населения. Тема: «Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь».
 
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