|
В ТРЦ Беларуси осмотрят все гипсокартонные конструкции большой площади - МЧС
14.11.2018 20:25 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ. Соответствующее решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на объектах, аналогичных ТРЦ "Арена Сити", сообщили БЕЛТА в МЧС.
Местные исполнительные и распорядительные органы должны до 19 ноября составить перечень торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные гипсокартонные потолки больших площадей. К 19 декабря предполагается провести визуальные осмотры. При необходимости будет дополнительно обследовано состояние подвесных систем и потолков.
Затем МЧС обобщит результаты проведенной работы.
Тема безопасности в ТРЦ актуализировалась после происшествия 12 ноября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ. Соответствующее решение принято Комиссией...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)