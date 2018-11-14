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В ТРЦ Беларуси осмотрят все гипсокартонные конструкции большой площади - МЧС

14.11.2018 20:25 — Новости Общества | БелТА  
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В ТРЦ Беларуси осмотрят все гипсокартонные конструкции большой площади - МЧС
Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ. Соответствующее решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на объектах, аналогичных ТРЦ "Арена Сити", сообщили БЕЛТА в МЧС.

Местные исполнительные и распорядительные органы должны до 19 ноября составить перечень торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные гипсокартонные потолки больших площадей. К 19 декабря предполагается провести визуальные осмотры. При необходимости будет дополнительно обследовано состояние подвесных систем и потолков.

Затем МЧС обобщит результаты проведенной работы.

Тема безопасности в ТРЦ актуализировалась после происшествия 12 ноября в столичном центре "Арена Сити", где обрушился подвесной потолок. Сейчас работа большей части ТРЦ приостановлена, после проведения экспертизы гипсокартонных конструкций по всему зданию будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы в штатном режиме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут проведены осмотры всех гипсокартонных конструкций большой площади в ТРЦ. Соответствующее решение принято Комиссией...
 
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