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Погода-убийца, дешевый бензин, пес-бегун и Зыбицкая образца 1927 года - все за вчера

15.11.2018 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ох, и натворила вчера погода бед! Ни водители, ни дорожники традиционно оказались не готовы к зиме, и после ночного снегопада на трассах страны сложилась сложная дорожная обстановка — машины заносило, выносило в кюветы, переворачивало. На М10 случилась ужасная трагедия: микроавтобус на заснеженной дороге вылетел под молоковоз, погибли пять женщин, мужчина в реанимации в очень тяжелом состоянии. Да, да — бус был на летней резине. Поменяйте шины, друзья, не оправдывайте себя тем, что по закону еще можно на летних — жизнь-то важнее.


Так, что еще у нас вчера происходило? Узнали, например, что на границе России и Беларуси в Смоленской области может появиться международный пункт пропуска. Для кого и почему — расскажем здесь.

Кстати, о России. Туда депортируют пресс-секретаря ОГП Анна Красулину (у женщины российский паспорт). «У меня родители здесь, семья, дом, у меня в России ничего нет», — переживает женщина. Политсовет ОГП считает это «политической расправой, нарушением прав человека и международных обязательств Беларуси», белорусская милиция — «интересами общественного порядка» (Красулина трижды привлекалась к административной ответственности, в том числе за участие в акциях).

Помните, в августе стало известно, что у нас будут регистрировать предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты? Это чтобы уравнять цены на них с Россией, например, и мы не жаловались, что у нас дорого — а там дешево и все есть. Сейчас эксперты и глава МАРТ Колтович собрались, чтобы обсудить, как это правильно сделать — и вышла довольно жаркая дискуссия. Оказывается, рисковых моментов-то немало, а пострадаем, если что, мы с вами — покупатели.

Чтобы не попасться за «экстремизм», внимательно изучите вместе с нами законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизмом и вот этим вот всем. Там объясняется, что будет за реабилитацию нацизма (до 5 лет колонии, между прочим!), а что — за хранение, например, нацистской символики и атрибутики.

Побывали вчера в суде над руководством могилевского СПТУ, где избивали подростков. Один из обвиняемых, бывший замдиректора, выступал с последним словом — и он категорически не признает свою вину. «Все это циничный наговор… Гособвинитель говорит: „Это же дети“. Эти дети убивают, насилуют. И один из этих же детей, который здесь был, сейчас находится в тюрьме за два самовольных ухода и три угнанные машины. И каждый из них мог бы это сделать. Я уверен в этом». Будем следить дальше — скоро послушаем бывшего директора.

А в Речице тем временем судят экс-главу Лоевского района. Обвинение считает, что за коррупцию, защита — что за «нестандартные решения». Ну, взятка детской песочницей, на самом деле, штука не совсем стандартная…

В Минске простились с композитором Игорем Лученком. «Он действительно писал хорошую, народную музыку. Его человечность отразилась и в его творчестве. Очень жаль, что он рано ушел. Очень переживал, что его не признавали, не ценили. Но что делать — такова жизнь. Жизнь, которая мгновение», — говорит его давний друг, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. И мы с ним согласны.


Как там наш хоккей? Мы вчера очень надеялись, что наше «Динамо» обыграет дома «Металлург» — и поднимется с коленей последнего места в турнирной таблице регулярного чемпионата. Но увы — парни не смогли одолеть звездный клуб. Но боролись, как львы: то поражение, когда ни капли не стыдно.

А сегодня матч Лиги наций — наша сборная по футболу сыграет в гостях против Люксембурга. Тренер надеется, что фаворитом будем мы. Мы тоже надеемся, парни.

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ ВЧЕРА НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Ура, очередное классное видео из нашего проекта «Люди на границе». Помните, мы ездим по белорусским деревням, которые граничат с нашими странами-соседями, и рассказываем вам о простых людях, которые там живут? Сейчас вот побывали в Кулькишках возле белорусско-литовской границы. Здесь живут 26 человек — и мы спросили их, не пугает ли строительство АЭС и почему после развала СССР они не уехали в Литву.

Мы, кстати, в командировках много думаем о топливе — ездим-то далеко и много, вот и считаем, как все автомобилисты. Хотите, подскажем, как, хоть немного, да сэкономить? Знаете, что на некоторых АЗС цены ниже «официальных»? Вот здесь рассказываем, где сейчас самый дешевый бензин. Не благодарите!

Вот у нас история о том, как «солдат ребенка обидел». Минобороны демонтирует исторический зал гимнастики в Центральном доме офицеров — а в нем растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года! Рассказываем, как за зал борются родители и их тренер — чемпион мира по спортивной гимнастике Дмитрий Касперович. Он переживает, что гимнастика погибает, — и просит о помощи президента и главу НОК Александра Лукашенко. Это не конец истории — на этой неделе у нас еще будет материал с комментариями всех сторон.

А вот вам немного красоты. БМЗ выпустил новый календарь с сотрудницами: без эротики, но с оригинальной «бижутерией». Украшения на девушках — из образцов заводской металлопродукции: литых заготовок, металлопроката, труб, металлокорда, проволоки и фибры. Говорят, получились очень тяжелой… Но вообще металлурги — молодцы, симпатичный календарь (хотя в 2013-м поинтереснее было, конечно…)!


А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера был Всемирный день диабета, болезни, от осложнений которой ежегодно в мире умирает более 1,5 миллиона человек. Вот здесь «на пальцах» объясняем, что это такое, как не заболеть и что делать, если вам все же поставили этот пугающий диагноз. А здесь — познакомим с прекрасной женщиной, которая получила медаль за «50 мужественных лет с диабетом». Ей 65, и она ведет суперактивную жизнь: ходит на фламенко, танцует аргентинское танго, играет в настольный теннис. Мы восхищены!

Пообщались с новым молодым директором «Славянского базара» Глебом Лапицким. Говорили о будущем фестиваля, вспоминали, каким он был раньше и что значит для Витебска, страны и самого Глеба (его, кстати, по имени, а не имени-отчеству, даже коллеги зовут!): «Когда в Витебске появился этот фестиваль, мне было 3 года. Я помню, как мы ходили на „Славянский базар“ с мамой и папой. В амфитеатре еще не было крыши. А вместо сегодняшних сидений там стояли лавочки. И вот как-то раз я там уснул — на концерте Юры Шатунова…»

Спросили студентов, почему они так не любят распределение — и отказываются ехать на работу туда, куда их направляет вуз, а еще какие условия, по их мнению, должны быть на их первой работе. Все эмоции, ожидания и недовольства — в нашем видео.

А Минск в довоенных фильмах">вот здесь можно посмотреть, как выглядел Минск (и не только) в довоенных фильмах. Там даже Зыбицкая образца 1927 года есть! Если вы предпочитаете кино посвежее, то вот вам самые громкие премьеры «Лiстапада», которые уже начинают выходить в прокате. На всех хватит!

Очень прикольно белоруска Татьяна нам рассказала о жизни во Вьетнаме и адаптации в местном обществе! «Первое время у меня с лица не сходила улыбка в ответ на предложение подвезти, устроить, что-то продать, доставить — от улыбчивых и готовых помочь мне людей. Я с радостью принимала помощь. Где-то через неделю поняла, что меня обманывают на каждом шагу… Вьетнамцы не считают обман чем-то зазорным: наоборот, они очень радуются удачной сделке и гордятся своей предприимчивостью. Они называют нас Nga Ngố, что можно перевести как «русские дурачки».

Но вернемся в холодную Беларусь (где нас увы, тоже иногда считают «дурачками», но это уже совсем другая история). Знакомьтесь — Буран. Единственный в Мяделе хаски, который стал чемпионом по бегу с человеком. Хозяева у него легкоатлеты, так что псу, конечно, сам бог велел! Ребята говорят, воспитывать чемпиона не планировали: просто выбирали собаку, которая могла бы стать напарником в беге. «В хаски привлек характер: они самодостаточные, своенравные… А еще он очень хорошо работает на тренировках: наблюдаю за некоторыми спортсменами — они годы подряд не понимают, что им тренер говорит, а собака схватывает на лету».


Все новости среды, 14 ноября

Кстати! Чуть не забыли! Сегодня — последний день, чтобы успеть заплатить земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю. Иначе — штраф и пени. Побежали, друзья — только вначале обязательно позавтракаем! Диетологи говорят: главное правило хорошего завтрака — чтобы он был. Расскажем, чем полезны и вредны основные привычные нам варианты. Вот, например, яичница — это хорошо или плохо?..

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ох, и натворила вчера погода бед! Ни водители, ни дорожники традиционно оказались не готовы к зиме. Поменяйте шины, друзья, не оправдывайте себя тем, что по закону...
 
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