Погода-убийца, дешевый бензин, пес-бегун и Зыбицкая образца 1927 года - все за вчера

Доброе утро!

Ох, и натворила вчера погода бед! Ни водители, ни дорожники традиционно оказались не готовы к зиме, и после ночного снегопада на трассах страны сложилась сложная дорожная обстановка — машины заносило, выносило в кюветы, переворачивало. На М10 случилась ужасная трагедия : микроавтобус на заснеженной дороге вылетел под молоковоз, погибли пять женщин, мужчина в реанимации в очень тяжелом состоянии . Да, да — бус был на летней резине. Поменяйте шины, друзья, не оправдывайте себя тем, что по закону еще можно на летних — жизнь-то важнее.





Так, что еще у нас вчера происходило? Узнали, например, что на границе России и Беларуси в Смоленской области может появиться международный пункт пропуска. Для кого и почему — расскажем здесь .

Кстати, о России. Туда депортируют пресс-секретаря ОГП Анна Красулину (у женщины российский паспорт). «У меня родители здесь, семья, дом, у меня в России ничего нет», — переживает женщина. Политсовет ОГП считает это «политической расправой, нарушением прав человека и международных обязательств Беларуси», белорусская милиция — «интересами общественного порядка» (Красулина трижды привлекалась к административной ответственности, в том числе за участие в акциях).

Помните, в августе стало известно, что у нас будут регистрировать предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты? Это чтобы уравнять цены на них с Россией, например, и мы не жаловались, что у нас дорого — а там дешево и все есть. Сейчас эксперты и глава МАРТ Колтович собрались, чтобы обсудить, как это правильно сделать — и вышла довольно жаркая дискуссия. Оказывается, рисковых моментов-то немало , а пострадаем, если что, мы с вами — покупатели.

Чтобы не попасться за «экстремизм», внимательно изучите вместе с нами законопроект по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизмом и вот этим вот всем. Там объясняется, что будет за реабилитацию нацизма (до 5 лет колонии, между прочим!), а что — за хранение, например, нацистской символики и атрибутики.

Побывали вчера в суде над руководством могилевского СПТУ, где избивали подростков. Один из обвиняемых, бывший замдиректора, выступал с последним словом — и он категорически не признает свою вину. «Все это циничный наговор… Гособвинитель говорит: „Это же дети“. Эти дети убивают, насилуют. И один из этих же детей, который здесь был, сейчас находится в тюрьме за два самовольных ухода и три угнанные машины. И каждый из них мог бы это сделать. Я уверен в этом». Будем следить дальше — скоро послушаем бывшего директора.

А в Речице тем временем судят экс-главу Лоевского района. Обвинение считает, что за коррупцию, защита — что за «нестандартные решения» . Ну, взятка детской песочницей, на самом деле, штука не совсем стандартная…

В Минске простились с композитором Игорем Лученком . «Он действительно писал хорошую, народную музыку. Его человечность отразилась и в его творчестве. Очень жаль, что он рано ушел. Очень переживал, что его не признавали, не ценили. Но что делать — такова жизнь. Жизнь, которая мгновение», — говорит его давний друг, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. И мы с ним согласны.





Как там наш хоккей? Мы вчера очень надеялись, что наше «Динамо» обыграет дома «Металлург» — и поднимется с коленей последнего места в турнирной таблице регулярного чемпионата. Но увы — парни не смогли одолеть звездный клуб. Но боролись, как львы: то поражение, когда ни капли не стыдно .

А сегодня матч Лиги наций — наша сборная по футболу сыграет в гостях против Люксембурга. Тренер надеется, что фаворитом будем мы . Мы тоже надеемся, парни.

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ ВЧЕРА НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Ура, очередное классное видео из нашего проекта « Люди на границе ». Помните, мы ездим по белорусским деревням, которые граничат с нашими странами-соседями, и рассказываем вам о простых людях, которые там живут? Сейчас вот побывали в Кулькишках возле белорусско-литовской границы. Здесь живут 26 человек — и мы спросили их, не пугает ли строительство АЭС и почему после развала СССР они не уехали в Литву .

Мы, кстати, в командировках много думаем о топливе — ездим-то далеко и много, вот и считаем, как все автомобилисты. Хотите, подскажем, как, хоть немного, да сэкономить? Знаете, что на некоторых АЗС цены ниже «официальных»? Вот здесь рассказываем, где сейчас самый дешевый бензин . Не благодарите!

Вот у нас история о том, как «солдат ребенка обидел». Минобороны демонтирует исторический зал гимнастики в Центральном доме офицеров — а в нем растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года! Рассказываем, как за зал борются родители и их тренер — чемпион мира по спортивной гимнастике Дмитрий Касперович. Он переживает, что гимнастика погибает, — и просит о помощи президента и главу НОК Александра Лукашенко. Это не конец истории — на этой неделе у нас еще будет материал с комментариями всех сторон.

А вот вам немного красоты. БМЗ выпустил новый календарь с сотрудницами: без эротики, но с оригинальной «бижутерией». Украшения на девушках — из образцов заводской металлопродукции: литых заготовок, металлопроката, труб, металлокорда, проволоки и фибры. Говорят, получились очень тяжелой… Но вообще металлурги — молодцы, симпатичный календарь (хотя в 2013-м поинтереснее было , конечно…)!





А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера был Всемирный день диабета, болезни, от осложнений которой ежегодно в мире умирает более 1,5 миллиона человек. Вот здесь «на пальцах» объясняем , что это такое, как не заболеть и что делать, если вам все же поставили этот пугающий диагноз. А здесь — познакомим с прекрасной женщиной, которая получила медаль за «50 мужественных лет с диабетом». Ей 65, и она ведет суперактивную жизнь: ходит на фламенко, танцует аргентинское танго, играет в настольный теннис. Мы восхищены!

Пообщались с новым молодым директором «Славянского базара» Глебом Лапицким. Говорили о будущем фестиваля, вспоминали, каким он был раньше и что значит для Витебска, страны и самого Глеба (его, кстати, по имени, а не имени-отчеству, даже коллеги зовут!): «Когда в Витебске появился этот фестиваль, мне было 3 года. Я помню, как мы ходили на „Славянский базар“ с мамой и папой. В амфитеатре еще не было крыши. А вместо сегодняшних сидений там стояли лавочки. И вот как-то раз я там уснул — на концерте Юры Шатунова…»

Спросили студентов, почему они так не любят распределение — и отказываются ехать на работу туда, куда их направляет вуз, а еще какие условия, по их мнению, должны быть на их первой работе. Все эмоции, ожидания и недовольства — в нашем видео .

А Минск в довоенных фильмах">вот здесь можно посмотреть, как выглядел Минск (и не только) в довоенных фильмах. Там даже Зыбицкая образца 1927 года есть! Если вы предпочитаете кино посвежее, то вот вам самые громкие премьеры «Лiстапада» , которые уже начинают выходить в прокате. На всех хватит!

Очень прикольно белоруска Татьяна нам рассказала о жизни во Вьетнаме и адаптации в местном обществе ! «Первое время у меня с лица не сходила улыбка в ответ на предложение подвезти, устроить, что-то продать, доставить — от улыбчивых и готовых помочь мне людей. Я с радостью принимала помощь. Где-то через неделю поняла, что меня обманывают на каждом шагу… Вьетнамцы не считают обман чем-то зазорным: наоборот, они очень радуются удачной сделке и гордятся своей предприимчивостью. Они называют нас Nga Ngố, что можно перевести как «русские дурачки».

Но вернемся в холодную Беларусь (где нас увы, тоже иногда считают «дурачками», но это уже совсем другая история). Знакомьтесь — Буран . Единственный в Мяделе хаски, который стал чемпионом по бегу с человеком. Хозяева у него легкоатлеты, так что псу, конечно, сам бог велел! Ребята говорят, воспитывать чемпиона не планировали: просто выбирали собаку, которая могла бы стать напарником в беге. «В хаски привлек характер: они самодостаточные, своенравные… А еще он очень хорошо работает на тренировках: наблюдаю за некоторыми спортсменами — они годы подряд не понимают, что им тренер говорит, а собака схватывает на лету».





Все новости среды, 14 ноября

Кстати! Чуть не забыли! Сегодня — последний день, чтобы успеть заплатить земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю. Иначе — штраф и пени . Побежали, друзья — только вначале обязательно позавтракаем! Диетологи говорят: главное правило хорошего завтрака — чтобы он был. Расскажем, чем полезны и вредны основные привычные нам варианты . Вот, например, яичница — это хорошо или плохо?..

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