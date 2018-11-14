"Гастролеры" продали жительнице Микашевичей набор посуды, а потом его украли

Двое россиян пришли в дом к пенсионерке и предложили купить по «очень выгодной цене» кастрюли «Цептер». Женщина купила, но осталась без товара и денег, пишет «Медиа-Полесье».

Когда 65-летняя женщина отвлеклась, купленную за 540 рублей посуду продавцы похитили и скрылись. Опомнившись, потерпевшая позвонила в милицию.

— Одного из подозреваемых, 26-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Ставропольского края, задержали по горячим следам в Микашевичах, — рассказал начальник Лунинецкого райотдела внутренних дел Юрий Лемешевский. — Его соучастник скрылся. Он объявлен в розыск.