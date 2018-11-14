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В магазинах в Витебске КГК нашел просрочку (на 52 дня!) и обман с "красной ценой"
15.11.2018 08:08 — Новости Общества | Tut.by
В некоторых магазинах сети «Доброном» и «Копеечка» в Витебске продавали некачественные и просроченные товары,
В четырех из пяти проверенных магазинов обнаружили некачественные товары, а в трех — просрочку. Срок годности некоторых продуктов был превышен от 1 до 52 дней.
В большинстве торговых объектов ЗАО «Доброном» в Витебске не было изолированных помещений для хранения некачественных товаров. Испорченные продукты долгое время лежали в коридорах, на складах и в подсобках рядом с доброкачественным товаром.
Во всех магазинах контролеры выявили несоблюдение ассортимента, нарушение товарного соседства, обман покупателей об акции «красная цена» и т.д.
Виновных работников привлекут к административной и дисциплинарной ответственности.
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В четырех из пяти проверенных магазинов обнаружили некачественные товары, а в трех - просрочку. Срок годности некоторых продуктов был превышен от 1 до 52 дней.
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