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В Городском саду в Бресте реконструируют старинную водонапорную башню

15.11.2018 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Городском саду Бреста реконструируют водонапорную башню, которая находится рядом с ограждением, разделяющим парковую зону и территорию Брестской ТЭЦ, пишет «Брестская газета».


Фото: Ирина Шатило

Ровно два года назад главный архитектор Бреста Николай Власюк сообщил, что в водонапорной башне хотят создать небольшой музей строительства сооружений водопровода. А само историческое здание может стать одной из доминант на вновь проектируемых аллеях парка.

Раньше считалось, что башня была построена в 1947 году и исторической ценности не представляет. Однако в книге «Брест в 1919—1939 гг.», изданной в 2009 году Государственным архивом Брестской области, содержится отчет Варшавской технической комиссии о состоянии водопроводов в Бресте от 12 августа 1924 года, откуда следует, что водонапорная башня была уже тогда. Архивная справка и стала одним из главных аргументов за сохранение водонапорной башни.

 
Теги: Брест
 
 
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В водонапорной башне планируется создать небольшой музей строительства сооружений водопровода.
 
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