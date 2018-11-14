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В Городском саду в Бресте реконструируют старинную водонапорную башню
15.11.2018 08:06 — Новости Общества | Tut.by
В Городском саду Бреста реконструируют водонапорную башню, которая находится рядом с ограждением, разделяющим парковую зону и территорию Брестской ТЭЦ,
Ровно два года назад главный архитектор Бреста Николай Власюк сообщил, что в водонапорной башне хотят создать небольшой музей строительства сооружений водопровода. А само историческое здание может стать одной из доминант на вновь проектируемых аллеях парка.
Раньше считалось, что башня была построена в 1947 году и исторической ценности не представляет. Однако в книге «Брест в 1919—1939 гг.», изданной в 2009 году Государственным архивом Брестской области, содержится отчет Варшавской технической комиссии о состоянии водопроводов в Бресте от 12 августа 1924 года, откуда следует, что водонапорная башня была уже тогда. Архивная справка и стала одним из главных аргументов за сохранение водонапорной башни.
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В водонапорной башне планируется создать небольшой музей строительства сооружений водопровода.
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