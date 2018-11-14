Почти год назад список участников телепроекта «Дом-2» пополнила гродненка Анастасия Балинская. С ходу она заявила, что не собирается быть тихоней и будет бороться за место под солнцем.

Анастасия старалась быть яркой, как только могла, но в июле покинула телепроект, а недавно приехала в Гродно, где дала большое интервью передаче «Интервью по-женски» на телеканале «Гродно плюс» .

В 25-минутном эфире гродненской программы Настя рассказала про драку на проекте и свое выбывание. К слову, дралась там она по-настоящему и почему-то не любила смотреть в эфирах на моменты, в которых истерила. Прошлась по организаторам проекта, которые диктуют, что нужно делать участникам. Рассказала и про зарплату и «сладеньких мальчиков», призналась, что после участия в «Доме-2» ей потребовалась помощь психиатра.

До съемок в шоу девушка отучилась на экономиста, а потом два года работала в магазине «Родны кут».