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Бывшая участница "Дома-2" из Гродно: "Сначала было сложно, ведь мама работает в облисполкоме"

15.11.2018 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти год назад список участников телепроекта «Дом-2» пополнила гродненка Анастасия Балинская. С ходу она заявила, что не собирается быть тихоней и будет бороться за место под солнцем.


Фото: инстаграм Анастасии Балинской

Анастасия старалась быть яркой, как только могла, но в июле покинула телепроект, а недавно приехала в Гродно, где дала большое интервью передаче «Интервью по-женски» на телеканале «Гродно плюс».

В 25-минутном эфире гродненской программы Настя рассказала про драку на проекте и свое выбывание. К слову, дралась там она по-настоящему и почему-то не любила смотреть в эфирах на моменты, в которых истерила. Прошлась по организаторам проекта, которые диктуют, что нужно делать участникам. Рассказала и про зарплату и «сладеньких мальчиков», призналась, что после участия в «Доме-2» ей потребовалась помощь психиатра.

До съемок в шоу девушка отучилась на экономиста, а потом два года работала в магазине «Родны кут».

 
Теги: Гродно
 
 
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Анастасия Балинская призналась, что после участия в "Доме-2" ей потребовалась помощь психиатра.
 
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