Забытые паспорта и просроченные визы. Как работает международный автобус

Вечером субботы на автовокзал «Варшава Заходня» приезжает очередной автобус из Минска. Польская столица — один из главных транспортных хабов для регулярных автобусных перевозчиков: с платформ автовокзала можно отправиться почти в любую страну Европы, а в пятнадцати минутах езды — аэропорт имени Фредерика Шопена. Именно поэтому направление неизменно остается востребованным. Мы проехались по обратному маршруту вместе с экипажем перевозчика Ecolines и узнали, за что белорусов задерживают на границе, подождет ли экипаж опаздывающего пассажира и кто следит, чтобы у путешественников всегда была возможность сделать себе кофе.





Камеры хранения и гостиничный аскетизм

О том, как готовится к рейсу автобус из Минска, мы уже рассказывали . Сегодня же нашими гидами в поездке будут водители Корнель Лось, Дмитрий Трафимчик и бортпроводник Юлия Дранич. Экипаж только что закончил выполнение дневного рейса Минск-Варшава, но до конца рабочего дня еще очень далеко. Для начала нужно выдать багаж пассажирам. Правда, не всем: те, кто через несколько часов пересаживается на другие автобусы Ecolines, могут оставить свои чемоданы в багажном отделении. По сути — воспользоваться бесплатной камерой хранения.





— Таких пассажиров у нас сегодня несколько, — говорит Юлия. — Удобно — обычно люди отправляются перекусить в ближайшие кафе, а таскать за собой огромные сумки не нужно. Мы заранее оговариваем время, в которое они подойдут к автобусу, а водители вернутся, чтобы отдать им багаж. Есть «пересадочные» пассажиры, которым багаж у нас оставлять не нужно. Например, рейс на Париж уходит вскоре после нашего приезда, поэтому путешественники сразу идут в другой автобус.

Когда все пассажиры уходят, автобус направляется в зону обслуживания, которая находится недалеко от платформ. Задача экипажа — полностью подготовить машину к завтрашнему рейсу. Сначала транспорт идет на мойку. Минутный проезд через специальный бокс с вращающимся щетками — и кузов становится чистым.





Тем временем бортпроводник собирает мусор, оставшийся в салоне, приводит к исходному положению кресла, чистит кофемашину. Водители подметают проходы, водой из шланга моют резиновые коврики, протирают стекла. Всего через полчаса слаженной работы машина готова выполнять очередной рейс. Осталось отогнать ее на стоянку рядом с платформами.













После того, как вся работа сделана, экипаж заселяется в гостиницу. В Варшаве она находится прямо на автовокзале, в большинстве других городов все устроено примерно так же — можно отдохнуть с комфортом.

Едва успев занести вещи в номер, водители возвращаются к работе — нужно отдавать багаж «пересадочным» пассажирам. Успевшие поужинать в ближайших кафе путешественники уже толпятся возле автобуса. Дмитрий занимается выдачей, сверяя номера на билетах и чемоданах.

— Лично я больше всего жду рейс из Парижа, — рассказывает тем временем Корнель. — Проработал в столице Франции пять лет — водил туристические автобусы по всей Западной Европе. Тогда как раз дети поступили в университет, оба — на платное. Поэтому над предложением пожить и поработать там долго не думал. Но после пяти лет понял, что совсем оторвался от семьи. И нужно либо начинать новую жизнь там, либо возвращаться в Беларусь. Выбрал второе — так и оказался в Ecolines.





А дальше за дело берется бортпроводник. Наступает время пересадок на другие рейсы Ecolines. Примерно в течение получаса — с 23.30 до 00.00 на платформу подъезжает около десятка желтых автобусов, следующих по разным направлениям. Задача Юлии — убедиться, чтоб все «пересадочные» пассажиры отыскали свои рейсы, а в случае чего буквально за руку отвести их к нужным автобусам.



Сегодня пассажиры могут уехать из Варшавы в более, чем 150 городов. Большинство — немецкие, через которые проходят автобусы, направляющиеся в Берлин, Ульм, Бонн и Штутгарт. Есть рейсы в Париж (через Антверпен), Вену, Роттердам и Прагу.

— Со стороны может показаться, что это глупая работа — ну как можно не найти свой автобус? — улыбается Юлия. — Однако на деле для некоторых пассажиров это задача не из простых. То ли долгое путешествие сказывается, то ли стресс от нахождения в другой стране, но я не раз «вылавливала» пассажиров, которые не могли разобраться, куда им идти. А у наших коллег из других стран хватает своей работы — нужно выдать багаж и проводить на пересадочные автобусы «своих» клиентов. Поэтому я должна убедиться, что все «дошли». Если кого-то нет, начинаю звонить по телефонам, указанным в посадочной ведомости. Бывает, что люди в роуминге не снимают трубку, — пишем SMS. Но обычно отыскать всех можно прямо здесь, на платформе.













После окончания пересадок экипаж наконец-то может передохнуть. Уже завтра в девять утра — рейс на Минск.

«Большой брат» в салоне и «заниженный» автобус

Несмотря на то, что выезд запланирован на 9.05, работа у экипажа начинается раньше. Только что прибыло несколько рейсов из Германии, которыми также ехали пересадочные пассажиры. Водители и бортпроводник отправляются на платформу, чтобы их встретить и сразу загрузить багаж в «белорусский» автобус.





После этой процедуры до отъезда остается около часа. Экипаж проходит медицинский контроль, приводит в порядок форму и отправляется в гостиничное кафе на завтрак. А за полчаса до отъезда водители и бортпроводник идут на платформу. Пока Юлия еще раз проверяет салон, Корнель и Дмитрий следят за исправностью всех систем автобуса.





— Эта Setra закреплена за нашим экипажем, — рассказывает Дмитрий. — На мой взгляд, более современных автобусов сейчас нет. Здесь все на электронике — очень удобно для водителя. Можно прямо с рабочего места контролировать все системы. Я могу видеть, какие двери и крышки багажных отделений открыты, какое давление в колесах, состояние кондиционера, отопления и многое другое. В салоне есть камеры — можно посмотреть, что происходит на каждом из двух этажей или возле выходов. Даже не знаю, чего здесь нет.





Электроника — не единственная «фишка» этого автобуса. Так, например, задняя ось здесь с активным рулевым управлением — это позволяет машине маневрировать даже на очень узком и неудобном для длинного транспорта пространстве. Несмотря на низкую посадку, невысокие препятствия тоже не станут преградой: Дмитрий нажимает всего одну кнопку и весь кузов с помощью пневматики приподнимается на десяток сантиметров — можно заезжать даже на бордюры.





За пятнадцать минут до отправления начинается посадка. Юлия проверяет билеты и документы при входе в салон, а водители заняты погрузкой багажа. Сегодня никто не опаздывает. Но если такое случается, в дело идет все тот же телефон. Правда, больше пяти минут пассажира ждать не будут. По словам девушки, проверка паспортов — не пустая процедура. Что говорить, если в Минске периодически случаются эпизоды, когда люди приходят на посадку без действующей визы, с просроченным документом или вообще без паспорта. Еще одна категория — путающие дату и приходящие, к примеру, через месяц после дня, указанного в билете.





Несмотря на то, что сегодня воскресенье, утром путешественников в Варшаве не очень много — всего полтора десятка. По словам экипажа, раз на раз не приходится: количество людей, которые придут на посадку никогда невозможно предугадать. Мы поедем в Минск через Белосток, Гродно и Лиду, а на пять минут раньше с этой же платформы отправится еще один автобус Ecolines, следующий через Брест и Барановичи.



Пятью минутами раньше на Минск отправится другой рейс

— Другой рейс прибудет немного раньше, потому что мы сделаем небольшой крюк, — объясняет Дмитрий, пока Корнель выруливает с вокзала. — Наш маршрут больше рассчитан на тех, кто едет из Варшавы в Гродно и Лиду, а также на тех, кто возвращается в Беларусь из Белостока. Вот увидите, там пассажиров будет примерно столько же, сколько в Варшаве. Кроме того, наш маршрут не закачивается в Минске, а дальше идет на Москву. Так что для гродненцев и лидчан, которые отправляются в столицу России, это очень удобный вариант — можно доехать без долгих пересадок в Минске.

«На рейсовые автобусы ПДД не распространяются»

Еще до отъезда из Варшавы водители делят между собой дорогу. «Переработки» здесь недопустимы — учет времени за рулем ведется с помощью тахографа и специальных электронных карточек. Садясь в кресло, водитель вставляет ее в счетчик, и тот фиксирует рабочее время. Дозволенный максимум управления без перерыва — четыре с половиной часа.





По словам Дмитрия, главная трудность в работе заключается в темпераменте людей. Нередко опоздания или длительные простои на границах приписывают именно экипажу — мол, не доработали.

— Бывают вообще интересные пассажиры, — смеется водитель. — Один всю дорогу кричал, что мы медленно едем. На полном серьезе доказывал, что на рейсовые автобусы ПДД не распространяются, можно не тормозить и ехать на красный свет. Другой требовал, чтобы мы ехали на другой пропускной пункт — там якобы очереди меньше. Человеку было непонятно, что пересекать границу мы можем только по согласованному расписанию и только в согласованных местах. В общем, бывает весело. Главное, чтобы все не доходило до серьезных конфликтов, а избежать этого бывает очень трудно.



Корнель Лось

Примерно через два часа автобус прибывает в Белосток. Слова Дмитрия подтверждаются: пассажиров здесь садится примерно столько же, сколько в Варшаве. Большинство возвращается с «закупов», поэтому багажник быстро заполняется.





— Раньше большинство пассажиров ездило в Польшу как раз за покупками или на отдых, — говорит водитель. — Сейчас становится все больше тех, кто едет работать. Это тоже сказывается на рейсах. Во-первых, процедура проверки документов на польской стороне занимает больше времени — трудовых мигрантов проверяют скрупулезно. Во-вторых, сами люди больше нервничают. Одно дело ехать отдыхать, совсем другое — работать.









Десять раз не спросили — на одиннадцатый спросят

Еще полсотни километров — и мы в «Берестовице». Польские пограничники работают прямо в автобусе: проставляют в паспорта штампы и быстро отпускают рейс дальше.





— Совсем по-другому проходит въездная проверка, — говорит Юлия. — Случаи, когда кого-то высаживают с автобуса не редкость, и поделать с этим мы ничего не можем. При отправлении из Беларуси проверяем необходимый минимум — наличие визы. Напоминаем пассажирам, что пограничники могут потребовать и другие документы, такие, как оригинал страхового полиса. Но все равно случаются неприятные истории. Люди говорят: «Глупости, десять раз ездил, и ни разу про страховку не спросили». А на одиннадцатый кому-то не повезет — спросят. С собой нет — значит, или идите оформлять, или до свидания.





Еще одна распространенная причина высаживания пассажиров — превышение максимального количества дней в шенгенской зоне (сейчас для большинства виз оно составляет 90 дней за 180 суток — Прим. TUT.BY). Бортпроводники не могут это проверить — подсчет дат по штампам занял бы слишком много времени. А вот у пограничников информация хранится в электронной базе данных — любое превышение сразу же «высвечивается».

— Бывает, что и «контрабандистов» снимают с рейса, — говорит бортпроводник. — Одно дело — мясные и молочные продукты, запрещенные к ввозу в ЕС. Выбросил в урну — и поехал дальше. Совсем другое — табачные изделия или алкоголь. Человека за лишнюю пачку сигарет особо принципиальные таможенники могут оштрафовать. А процедура оформления и оплаты может несколько часов занять. Бывает, что сразу говорят: «Уезжайте, пан с нами останется». И мы едем. В правилах перевозки указано, что за любые проблемы на границе ответственность лежит на пассажире. Почему из-за кого-то другие должны ждать? Только однажды за мою практику пассажир получил штраф, оформил его, заплатил и успел на автобус. Еще высаживают, если нет документов, подтверждающих цель поездки, например, приглашения на работу. Несколько раз снимали пассажиров за отсутствие необходимой суммы наличных денег.





По словам Юлии, опоздания на варшавских рейсах случаются. Практически всегда — из-за задержек на границе. Несмотря на то, что каждый автобус имеет определенное «забронированное» время, далеко не все пограничники обращают на это внимание. Обычно рейсовые маршруты обслуживают «вне очереди»: даже если на въезде на пропускной пункт собралось несколько машин с туристами, первыми пропускают именно «рейсовиков». Но временами приходится стоять без дела по нескольку часов. Что интересно, максимальный простой у Юлии был не на «шенгенском» маршруте — на границе с Украиной автобус ждал около шести часов. Варшавский рейс однажды стоял четыре часа — во время рождественских праздников.





— Конечно, люди в таких случаях недовольны, и все это выплескивают на экипаж, — говорит Юлия. — Хотя мы со своей стороны ничего не можем сделать. Водители ходят, показывают документы, но у пограничников нередко работают какие-то свои правила. Бывает, что пассажиры начинают трясти перед лицом билетом: «Девушка, у меня самолет!». Но у нас тогда встречный вопрос: зачем было покупать билет на рейс, регистрация на который заканчивается через полчаса после нашего запланированного приезда?

Рекомендации у Юлии по этому поводу простые: либо оставлять больше времени в запасе (если автобус приедет раньше — всегда можно где-то спокойно отдохнуть), либо по возможности покупать билеты на пересадочные рейсы Ecolines. Если один автобус опаздывает, другой всегда будет ждать — даже из-за одного пассажира.



Юлия Дранич

Сама девушка в компанию пришла три года назад, раньше параллельно с учебой работала в одном из столичных кафе официантом. До этого за пределами Беларуси была всего пару раз — на отдыхе в Украине.

— Мне работа нравится из-за людей, — говорит Юлия. — Я очень люблю общаться с пассажирами, у многих просто невообразимая жизнь. Их действительно интересно послушать. Некоторых даже знаю в лицо. Конечно, есть и обратная сторона медали — «буяны» или любители выпить. Я с ними не ругаюсь, но если ситуация мешает другим пассажирам, могу и высадить. Конечно, работа нелегкая — делаем до десяти рейсов в месяц, но где бывает по-другому?

Городские остановки и «головная боль» проводника

На очереди — белорусская граница. Здесь все снова без задержек — пограничники быстро проверяют багаж и отпускают автобус. В Гродно мы приезжаем даже раньше срока — придется примерно полчаса дожидаться пассажиров.





В Гродно происходит и небольшой инцидент — Юлия не допускает к поездке пьяного пассажира.

— В наших правилах все это оговорено, при отправлении мы также предупреждаем, что за распитие спиртного можем высадить, — объясняет она. — Обычно стараемся относиться понимающе. Все-таки люди едут из другой страны, некоторых очень «бурно» проводили близкие. Но главное — комфорт других пассажиров. Если они жалуются на запах, или, того хуже, — я сама замечаю, что человек пьет прямо в салоне, выхода не остается. В чистом поле, конечно, не высаживаем — доезжаем до ближайшего населенного пункта, чтобы человеку было, где переночевать.



Автобус замеряет расстояние до ближайшего препятствия и выводит информацию на экран водителя

Принудительная высадка из автобуса оформляется документально. Необходимо не только отметить и объяснить факт высадки в специальном мобильном приложении компании, но и составить сразу три протокола, которые подпишут свидетели из числа пассажиров.

На пути следования до Минска — одна остановка в Лиде. Через пару часов подъезжаем к столице.



Дмитрий Трафимчик

— Высаживать пассажиров на придорожных остановках или где-то в городе мы не можем, — объясняет Дмитрий, когда мы минуем МКАД. — Конечно, часто просят остановить по пути — кому-то до дома пройти пару минут. Но для нас это может закончиться серьезным штрафом, если заметят сотрудники ГАИ. Все остановки на маршруте согласованы, и других быть не может. Предположим, пойдем кому-то навстречу и разрешим выйти на условной «Каменной горке». Так ведь все остальные начнут требовать остановки по дороге. А нам для этого тоже нужно выйти из автобуса, найти и отдать багаж. Поэтому едем сразу на вокзал.











Примерно десять минут езды по городу — и автобус паркуется на платформе Центрального автовокзала. Вечерние процедуры снова повторятся — по дальнейшему маршруту на Москву поедет другая машина и другой экипаж. А Корнель, Дмитрий и Юлия отправятся отдыхать.





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