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"Белавиа" назвала новые направления по сниженным тарифам

15.11.2018 09:02 — Новости Общества | БелТА  
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"Белавиа" назвала новые направления по сниженным тарифам
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые будут распространяться экспериментальные тарифы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Так, с сегодняшнего дня список акционных направлений пополнили авиарейсы в Казань, Одессу, Брюссель, а также Женеву.

Направления выбираются рандомно. Как сообщалось ранее, в рамках действующего 30-дневного безвизового режима "Белавиа" вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Изначально в список вошли следующие направления: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям была снижена до 75%.

После старта акции с учетом большого спроса на билеты экспериментальных тарифов в "Белавиа" сообщили, что выставлять билеты со скидками будут каждые две недели, по четвергам. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые будут распространяться экспериментальные тарифы, сообщили...
 
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