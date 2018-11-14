|
37-летний житель Лунинецкого района подозревается в домогательствах к дочери
15.11.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by
37-летний житель Лунинецкого района подозревается в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Потерпевшая — дочь подозреваемого. О домогательствах узнала мама девочки и сообщила в милицию.
Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Подозреваемого заключили под стражу.
Семья характеризуется положительно, на учете как находящаяся в социально опасном положении не состоит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья характеризуется положительно, на учете, как находящаяся в социально опасном положении, не состоит.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)