37-летний житель Лунинецкого района подозревается в домогательствах к дочери

37-летний житель Лунинецкого района подозревается в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Потерпевшая — дочь подозреваемого. О домогательствах узнала мама девочки и сообщила в милицию.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Подозреваемого заключили под стражу.

Семья характеризуется положительно, на учете как находящаяся в социально опасном положении не состоит.