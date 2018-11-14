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Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич

15.11.2018 10:27 — Новости Общества | БелТА  
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Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич
Валерий Мицкевич

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

Одних карательных мер недостаточно, отметил Валерий Мицкевич. Нужно работать на упреждение со стороны Минздрава и Минобразования, а также семьи.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений, заявил заместитель главы...
 
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