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Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич
15.11.2018 10:27 — Новости Общества | БелТА
Валерий Мицкевич
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.
Одних карательных мер недостаточно, отметил Валерий Мицкевич. Нужно работать на упреждение со стороны Минздрава и Минобразования, а также семьи.
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Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений - Мицкевич
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике наркопреступлений, заявил заместитель главы...
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