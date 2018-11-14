На службу в ОВД





На службу по контракту принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Как правило, в отношении принимаемых на службу проводится специальная проверка. Так, граждане не могут быть приняты на службу в следующих случаях:

— совершение ранее преступления;

— при установлении привлечения их к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями: 9.1-9.3, 10.5, 10.7, 10.9, 11.2, 11.4, 11.33, 12.7, 12.27, 12.43, 12.49, 14.13, 15.35-15.37, 15.45, 16.1, 16.2, 17.1-17.8, 17.10, 17.11, 17.14, 18.16, 19.7, 22.6, 23.3-23.5, 23.14, 23.34, 23.44, 23.45, 23.48, 23.51, 23.52, 23.62, 23.71, 24.1, 24.4, 24.6 КоАП Республики Беларусь;

— двух действующих административных взысканий, а также систематически (более 5 раз) привлекавшихся к административной ответственности;

— признание их недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

— отказ от прохождения специальной проверки;

— отказ от представления деклараций о доходах и имуществе или умышленное внесение в них неполных либо недостоверных сведений;

— наличие подтвержденного заключением военно-врачебной комиссии заболевания или иного противопоказания, препятствующих исполнению ими служебных обязанностей.

Кроме того, принятые на службу впервые, в том числе из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), проходят первоначальную подготовку: в течение десяти недель – лица, имеющие юридическое образование, планируемые к назначению на должности среднего начальствующего состава; в течение четырнадцати недель – планируемые к назначению на должности рядового и начальствующего состава.

О поступлении

Сотрудников для службы в ОВД готовят два учреждения образования МВД Республики Беларусь. Это Академия МВД Республики Беларусь, осуществляющая подготовку специалистов на факультете милиции (срок обучения 4 года) по специальностям «Правоведение», специализации «Оперативно-розыскная деятельность и «Административно-правовая деятельность», а также «Экономическое право», специализации «Оперативно-розыскная деятельность», и Могилевский институт МВД Республики Беларусь – готовит специалистов на факультете милиции (срок обучения 4 года) по специальностям «Правовое обеспечение общественной безопасности», «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности».

На дневную форму получения высшего образования могут поступать граждане Беларуси в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие общее среднее, профессионально-техническое с общим средним или среднее специальное образование. А чтобы стать курсантом, необходимо:

— до 15 апреля года поступления подать в ОВД по месту жительства заявление о поступлении для оформления личного дела абитуриента:

— пройти специальную проверку;

— получить направление в ОВД и пройти военно-врачебную комиссию в поликлинике УВД Гомельского облисполкома, а также профессионально-психологический отбор там же у психолога;

— представить в отдел кадров копии паспорта и свидетельства о рождении, удостоверение призывника для юношей (и его копию), справку с места жительства о составе семьи, табель успеваемости (за последние три четверти), характеристику-рекомендацию из учреждения образования, которое заканчивает абитуриент, 4 фотографии размером 3х4 см и 1 – 9х12 см, письменное согласие на поступление в учреждение образования одного из родителей (для абитуриентов в возрасте до 18 лет), в том числе и декларирование доходов и имущества за прошедший год;

— пройти аттестационную комиссию в УВД Гомельского облисполкома, где получить разрешение и рекомендацию на поступление;

— пройти ЦТ по русскому (белорусскому) языку, обществоведению, иностранному языку.

В случае зачисления абитуриента ждет полное государственное обеспечение на период обучения, бесплатное высшее юридическое образование, стипендия в размере 210 рублей. А после окончания обучения присваивается звание лейтенанта милиции, гарантировано трудоустройство на должности начальствующего состава ОВД, социальная защита, заработная плата составляет примерно 750 рублей.

По вопросам следует обращаться в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома к заместителю начальника ОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковнику милиции Сергею Ивановичу Карповнину или ведущему специалисту группы кадров отдела Анне Владиевне Кочетовой по телефону 2-13-56.

Подготовила Елена БЕЛКО.