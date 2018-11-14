Чтобы Беларусь была красивой

Завершился республиканский конкурс по благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами».

На заключительном этапе мероприятия Минскую область представляли 22 работы. Учащиеся и педагоги продемонстрировали свои знания и умения в области ландшафтного дизайна. Они презентовали свои достижения в создании проектов по озеленению и благоустройству территорий, модельных садов в различных стилях, существующих в садово-парковом дизайне, по четырем номинациям: «Лучший учебно-опытный участок»; «Регулярный цветник»; «В ногу со временем»; «Как в You Tube. Советы юного флориста».

По итогам конкурса дипломом II степени в номинации «Регулярный цветник» награждены: Анастасия Клезович, Никита Жук, Данила Михаленя, Валентина Исакова, Дмитрий Царкевич, учащиеся Погостовского УПК детский сад – средняя школа Солигорского района (руководители: Елена Николаевна Михаленя, Инна Николаевна Киршанкова, Лариса Леонидовна Дуденко, Наталья Николаевна Ярмошук).

Диплом III степени в номинации «Как в You Tube. Советы юного флориста» получили: Алина Рощина и Маргарита Кривенькая, учащиеся Долгиновской средней школы Вилейского района (руководитель Мария Иосифовна Хосяневич).

Диплома III степени в номинации «Лучший учебно-опытный участок» удостоен коллектив учащихся Борисовского центра экологии и туризма (руководители: Татьяна Владимировна Богушевич, Елена Анатольевна Райнеш, Елена Викторовна Шубаро).