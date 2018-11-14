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Минздрав рекомендует: откажитесь от курения

15.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Табачный дым содержит около 4000 известных химических веществ; по крайней мере 250 из них заведомо вредны для здоровья и более 50 вызывают у людей рак. Табачный дым в закрытых помещениях вдыхают все находящиеся в них люди – его вредному воздействию подвергаются как курильщики, так и некурящие люди.

Около 700 миллионов детей или половина всех детей в мире дышат воздухом, загрязненным табачным дымом. У более чем 40% детей по крайней мере один из родителей курит. В 2004 году на детей пришлось 31% от 600 000 случаев преждевременной смерти, причиной которых стал вторичный табачный дым.

У взрослых вторичный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, в том числе ишемическую болезнь сердца и рак легких. У детей грудного возраста он вызывает синдром внезапной смерти. Из-за воздействия табачного дыма на беременных у них рождаются дети с низкой массой тела.

Минздрав рекомендует руководителям организаций и учреждений всех форм собственности провести в коллективах информационный день по профилактике табакокурения, объявить территории своих организаций и учреждений зонами, свободными от курения. Также рекомендуется предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от курения и ведущих здоровый образ жизни.

ГУ «Борисовский центр гигиены и эпидемиологии»

 
 
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В связи с проведением 15 ноября 2018 года Единого дня здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» Министерством здравоохранения...
 
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