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В Витебске вынесли приговор педагогу, который развращал мальчиков в вокальной студии - 10 лет колонии

15.11.2018 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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14 ноября суд в закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Витебска — и вынес ему приговор. Мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ему назначили наказание в виде лишениея свободы на 10 лет в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба областного суда.

— Обвиняемый признан виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных повторно, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Мужчине также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью на срок 5 лет. В пользу потерпевшего с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Речь идет о педагоге вокала Евгении Волкове, работавшем в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи. Историю его задержания мы ранее рассказывали.


Фото со страницы Евгения Волкова в соцсети

Информация о совершении Волковым противоправных действий в отношении несовершеннолетних поступила в милицию в феврале 2018 года. Когда она подтвердилась, мужчина был немедленно задержан сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке бойцов ОМОН.

Тогда правоохранительные органы установили, что с 2015 года, находясь в Витебске и в других местах Беларуси, он неоднократно совершал развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетних детей, которые посещали занятия вокальной студии. Кроме того, педагог, применяя насилие к несовершеннолетним, вопреки их воле, совершал половое сношение в извращенной форме.

Потерпевшими по делу были признаны двое мальчиков.

Мужчина женат, у него двое детей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
 
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