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В Витебске вынесли приговор педагогу, который развращал мальчиков в вокальной студии - 10 лет колонии
15.11.2018 11:10 — Новости Общества | Tut.by
14 ноября суд в закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Витебска — и вынес ему приговор. Мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ему назначили наказание в виде лишениея свободы на 10 лет в колонии усиленного режима,
— Обвиняемый признан виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных повторно, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Мужчине также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью на срок 5 лет. В пользу потерпевшего с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Речь идет о педагоге вокала Евгении Волкове, работавшем в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи. Историю его задержания мы ранее
Информация о совершении Волковым противоправных действий в отношении несовершеннолетних поступила в милицию в феврале 2018 года. Когда она подтвердилась, мужчина был немедленно задержан сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке бойцов ОМОН.
Тогда правоохранительные органы установили, что с 2015 года, находясь в Витебске и в других местах Беларуси, он неоднократно совершал развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетних детей, которые посещали занятия вокальной студии. Кроме того, педагог, применяя насилие к несовершеннолетним, вопреки их воле, совершал половое сношение в извращенной форме.
Потерпевшими по делу были признаны двое мальчиков.
Мужчина женат, у него двое детей.
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В Витебске вынесли приговор педагогу, который развращал мальчиков в вокальной студии - 10 лет колонии
Мужчину обвиняли в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
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