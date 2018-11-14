В Беларуси ограничили доступ к 37 сайтам

Мининформ на основании письменных уведомлений МВД ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам. На них размещалась информация о продаже наркотиков и психотропов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство информации 14 ноября 2018 года приняло решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении.

Какие конкретно сайты были заблокированы Мининформом, не сообщается.

В Беларуси оперативно блокируются сайты с рекламой или продажей наркотиков, но владельцы таких ресурсов часто создают новые сайты и их «зеркала» — впрочем, их также быстро блокируют.