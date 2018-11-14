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В Беларуси ограничили доступ к 37 сайтам
15.11.2018 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Мининформ на основании письменных уведомлений МВД ограничил доступ к 37 интернет-ресурсам. На них размещалась информация о продаже наркотиков и психотропов. Об этом
«Министерство информации 14 ноября 2018 года приняло решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — говорится в сообщении.
Какие конкретно сайты были заблокированы Мининформом, не сообщается.
В Беларуси оперативно блокируются сайты с рекламой или продажей наркотиков, но владельцы таких ресурсов часто создают новые сайты и их «зеркала» — впрочем, их также быстро блокируют.
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На них размещалась информация о продаже наркотиков и психотропов.
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