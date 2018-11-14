|
МВД: 79% "бытовых" совершались в состоянии алкогольного опьянения
15.11.2018 11:14 — Новости Общества | Tut.by
За 10 месяцев этого года порядка 40% «бытовых» преступлений зарегистрировано в сельской местности, сообщили в Главном управлении охраны правопорядка и профилактики МВД. Около 40% таких преступлений фиксируются с 18.00 до 24.00 часов, чаще всего такие преступления происходят в субботу — около 18%. Об этом
Основная причина «бытовухи» — пьянство. По статистике, около 79% преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, 17% потерпевших также были пьяны. Свыше 80% жертв в «быту» оказывались женщины.
В МВД отметили, что несмотря на это в Беларуси снижается количество погибших в результате «бытовых» убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений.
Всего в сфере семейно-бытовых отношений с начала года совершено свыше 41 000 административных правонарушений. К совершившим их лицам применено более 5600 защитных предписаний, из которых порядка 89% — с запретом проживания с пострадавшими членами семьи и распоряжения совместной собственностью.
Напомним, МВД выступает инциатором ограничений по продаже спиртного. Одно из их предложений, запрет на продажу алкоголя в ночное время, продержался сутки.
С 1 октября в Минске, а также в Жлобинском и Быховском районах было принято решение
Однако 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко
Местные власти
МВД также выступило инциатором подготовки проекта закона о противодействии домашнему насилию. После
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 40% таких преступлений фиксируются с 18.00 до 24.00 часов, чаще всего такие преступления происходят в субботу - около 18%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)