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МВД: 79% "бытовых" совершались в состоянии алкогольного опьянения

15.11.2018 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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За 10 месяцев этого года порядка 40% «бытовых» преступлений зарегистрировано в сельской местности, сообщили в Главном управлении охраны правопорядка и профилактики МВД. Около 40% таких преступлений фиксируются с 18.00 до 24.00 часов, чаще всего такие преступления происходят в субботу — около 18%. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Основная причина «бытовухи» — пьянство. По статистике, около 79% преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, 17% потерпевших также были пьяны. Свыше 80% жертв в «быту» оказывались женщины.

В МВД отметили, что несмотря на это в Беларуси снижается количество погибших в результате «бытовых» убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений.

Всего в сфере семейно-бытовых отношений с начала года совершено свыше 41 000 административных правонарушений. К совершившим их лицам применено более 5600 защитных предписаний, из которых порядка 89% — с запретом проживания с пострадавшими членами семьи и распоряжения совместной собственностью.

Напомним, МВД выступает инциатором ограничений по продаже спиртного. Одно из их предложений, запрет на продажу алкоголя в ночное время, продержался сутки.

С 1 октября в Минске, а также в Жлобинском и Быховском районах было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время на год — до 1 октября 2019 года. С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещалась реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь по ночам, согласно решению, могли только объекты общественного питания в розлив.

Однако 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время.

Местные власти оперативно отреагировали на пожелание президента — «ночной сухой закон» продержался в Беларуси менее суток.

МВД также выступило инциатором подготовки проекта закона о противодействии домашнему насилию. После критики президента, ведомство отказалось от его разработки.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 40% таких преступлений фиксируются с 18.00 до 24.00 часов, чаще всего такие преступления происходят в субботу - около 18%.
 
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