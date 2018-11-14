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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября

15.11.2018 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку при прояснениях - до минус 9, в западных районах - плюс 1-3 градуса. Днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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