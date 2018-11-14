|
56-летняя женщина, которая приехала погостить в Брест и пропала, нашлась
15.11.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
56-летняя жительница Пружан Брест — и пропала. Может, вы ее видели?">Маргарита Топорова, которая без малого неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, нашлась,
По информации волонтеров, женщина сама вернулась домой.
Женщина находилась в розыске с 8 ноября. В тот день она приехала в гости к сыну в Брест. Около 16.00 она вышла из квартиры на бульваре Космонавтов, но дома так и не появилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации волонтеров, женщина сама вернулась домой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)