56-летняя женщина, которая приехала погостить в Брест и пропала, нашлась

56-летняя жительница Пружан Брест — и пропала. Может, вы ее видели?">Маргарита Топорова, которая без малого неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, нашлась, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел-Брест».

По информации волонтеров, женщина сама вернулась домой.

Женщина находилась в розыске с 8 ноября. В тот день она приехала в гости к сыну в Брест. Около 16.00 она вышла из квартиры на бульваре Космонавтов, но дома так и не появилась.