Мининформ ограничил доступ к 37 сайтам

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси 14 ноября ограничило доступ к 37 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом БЕЛТА сообщили в министерстве.

Такое решение Мининформ принял на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел и руководствуясь ч.3 пункта 10 декрета от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также статьями закона "О средствах массовой информации", пояснили в ведомстве.-0-