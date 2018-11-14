В музыкальной школе около Гродно дети с сентября занимаются в классах без света - с фонариками

Ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится вот уже несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия приходят с фонариками. Родители ребят выложили фотографии в соцсети.

В Подлабенье живет около 700 человек Общеобразовательной школы здесь нет: дети на учебу ездят в соседний агрогородок Ратичи и в Гродно. Зато в местечке организованы дополнительные занятия для ребят. Например, работает детская комната и «музыкалка» — филиал Обуховской музыкальной школы. На занятия к детям педагоги приезжают из Гродно. Обучают игре на балалайке, фортепиано, флейте.

Здесь занимается около 30 детей. Правда, музыкальная школа до последнего времени занимала только две небольшие комнаты на первом этаже здания сельсовета. И этих помещений явно было мало.





— Здесь раньше располагалось частное швейное производство. Ипешник сам тянул все эти провода — ему не хватало мощностей. А потом он съехал. Провода увез с собой. Но до этого здесь был пункт приема белья и парикмахерская. Свет у них тоже был. Почему сейчас не могут его подключить, — не знаю. Но в остальных помещениях в здании электричество есть, а деткам-музыкантам приходится заниматься в темноте, — говорит сотрудница филиала районного центра творчества детей и молодежи. — У нас-то свет есть.

Одна из преподавателей «музыкалки» рассказывает, что дополнительные классы для занятий по сольфеджио и музыкальной литературе им выделили еще весной этого года, и проблема с электричеством тянется еще с того времени.





В поселке о проблеме юных музыкантов знают. Люди уверены, ситуация должна скоро разрешиться.

— Это, конечно, не дело. Дети в школе учатся в две смены. Кто-то на музыку ходит с утра, а кто-то — вечером. И если первые еще в более-менее нормальных условиях учатся, то те, кто после школы в "музыкалку" приходят, сидят в темноте — день-то уже короткий, а занятия по расписанию заканчиваются вечером. Детей в музыкальную школу ходит сейчас достаточно много — и все они в сельсовете не помещаются, — говорит один из местных жителей.





Педагоги говорят, что им пообещали проблему с электричеством решить в ближайшее время.

— Правда, обещают еще с сентября.

В Гродненском районном отделе культуры рассказали, что ситуация с отсутствием света в помещениях решится уже на следующей неделе.

— Официально эти кабинеты нам были переданы только 14 сентября. Еще тогда преподавателю дали указание проводить групповые занятия на базе сельской библиотеки, — говорит специалист отдела культуры Гродненского райисполкома Оксана Гринцевич. — Такие занятия проходят по вторникам и четвергам и заканчиваются в 19.35. Понятно, что дети хотят учиться, и это отрадно, что они приходят на дополнительные занятия и готовы заниматься даже в таких условиях, однако проводить уроки можно было временно и в другом помещении, где есть свет и тепло, пока мы решаем проблему.

По словам специалиста, уже разработан строительный план по электроснабжению новых помещений музыкальной школы Также летом были получены соответствующие технические условия, а в ноябре был объявлен тендер на проведение электромонтажных работ.





В понедельник, 19 ноября, в райисполкоме пройдет заседание специальной комиссии, которая выберет исполнителя работ — и вопрос с отсутствием света в филиале Обуховской музыкальной школы в Подлабенье наконец решится.