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Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов
15.11.2018 12:01 — Новости Общества | БелТА
Леонид Анфимов. Фото из архива
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил на пленарном заседании Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы высоко ценим деятельность ЕАГ и оказываемую поддержку по укреплению антиотмывочной системы нашего государства, рады принимать мероприятие столь значимой организации в Минске. Беларусь всегда поддерживала и дальше будет поддерживать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, являясь активным участником международной системы противодействия этим угрозам. Выражаю надежду, что результаты пленарной недели Евразийской группы в Минске не только послужит укреплению сотрудничества стран Евразийского региона в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, но и внесут значительный вклад в строительство общего безопасного экономического пространства", - отметил Леонид Анфимов.
Он также огласил приветствие премьер-министра Беларуси участникам встречи.
Пленарное заседание является высшим органом ЕАГ, и проводится, как правило, два раза в год. Здесь рассматриваются принципиальные вопросы, связанные с оценками соответствия национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств - членов ЕАГ международным стандартам, определением стратегии и направлений деятельности ЕАГ.
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил на...
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