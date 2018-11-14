ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов

15.11.2018 12:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег - Анфимов
Леонид Анфимов. Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил на пленарном заседании Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы высоко ценим деятельность ЕАГ и оказываемую поддержку по укреплению антиотмывочной системы нашего государства, рады принимать мероприятие столь значимой организации в Минске. Беларусь всегда поддерживала и дальше будет поддерживать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, являясь активным участником международной системы противодействия этим угрозам. Выражаю надежду, что результаты пленарной недели Евразийской группы в Минске не только послужит укреплению сотрудничества стран Евразийского региона в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, но и внесут значительный вклад в строительство общего безопасного экономического пространства", - отметил Леонид Анфимов.

Он также огласил приветствие премьер-министра Беларуси участникам встречи.

Пленарное заседание является высшим органом ЕАГ, и проводится, как правило, два раза в год. Здесь рассматриваются принципиальные вопросы, связанные с оценками соответствия национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств - членов ЕАГ международным стандартам, определением стратегии и направлений деятельности ЕАГ.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является активным участником международной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мининформ ограничил доступ к 37 сайтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика