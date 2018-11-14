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В Госпогранкомитете нет информации об организации международного пункта пропуска на границе с РФ

15.11.2018 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственный пограничный комитет Беларуси не поступало официальной информации об организации международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная Горка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Официально в Госпогранкомитет никакой информации по поводу открытия международного пункта пропуска в Красной Горке в настоящий момент не поступало по линии взаимодействия пограничных ведомств двух стран. Непринятые решения комментировать нецелесообразно", - отметил Антон Бычковский.

Тема организации международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области и Республики Беларусь в поселке Красная Горка обсуждалась вчера на встрече губернатора этого региона Алексея Островского с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Как сообщалось со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту, работа над соглашением о взаимном признании виз находится на завершающем этапе. Министерства иностранных дел сейчас ведут интенсивную работу в этом направлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственный пограничный комитет Беларуси не поступало официальной информации об организации международного пункта пропуска...
 
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