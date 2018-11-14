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В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)

15.11.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
Темами разговора в трудовых коллективах в Единый день информирования стали «Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь», «Об ответственности родителей за воспитание детей, обеспечение их безопасности», «Всемирный день борьбы со СПИДом «Право на здоровье».

Областная информационно-пропагандистская группа во главе с председателем Вороновского райисполкома Н.А. Розумом встретилась с работниками Вороновского района электрических сетей. По основной теме выступил директор Гродненского филиала торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» П.К. Скробко.В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)

Районная информационно-пропагандистская группа пообщалась с трудовым коллективом Вороновского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)

 
 
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Темами разговора в трудовых коллективах в Единый день информирования стали «Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса...
 
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