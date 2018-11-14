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В Вороновском районе проходит Единый день информирования (будет дополнено)
15.11.2018 — Новости Общества | Вороновская газета
Областная информационно-пропагандистская группа во главе с председателем Вороновского райисполкома Н.А. Розумом встретилась с работниками Вороновского района электрических сетей. По основной теме выступил директор Гродненского филиала торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» П.К. Скробко.
Районная информационно-пропагандистская группа пообщалась с трудовым коллективом Вороновского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
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