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Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь

15.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь

В третий четверг месяца в Республике Беларусь по традиции проводится Единый день информирования, в рамках которого проходят встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома и райсовета с трудовыми коллективами и населением по месту жительства.

Так, информационно-пропагандистская группа во главе с председателем районного Совета депутатов Натальей Киселевой встретилась с работниками КСУП «Совхоз «Потаповский», первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Иван Самусенко встретился с работниками КСУП «Губичи», заместители председателя райисполкома Евгений Лисейчиков и Геннадий Вамбриков провели встречи с трудовыми коллективами районного отдела по чрезвычайным ситуациям и РПУП «Гомельоблгаз» Буда-Кошелевский РГС филиал ПУ «Рогачевгаз» соответственно, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Логунова  встретится с коллективом военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

На этот раз Единый день информирования приурочен к приближающемуся Дню работников сельского хозяйства и продовольствия и называется Белорусский каравай-2018: уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая 3 апреля нынешнего года на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, особо отметил: «Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие – это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От ситуации в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране».

Сельскохозяйственные угодья Республики Беларусь занимают более 8,5 млн. га, или 42% земельного фонда республики. Из них на долю сельскохозяйственных организаций приходится порядка 87% от общей площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – около 2%. В нашей стране на сельских территориях проживает 22% населения. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году составила 294 тыс. человек. На 1 октября 2018 г. численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов (100% к соответствующей дате прошлого года), свиней – 2,6 млн. голов (90%), птицы – 46,8 млн. голов (101%).

На территории Буда-Кошелевского района на сельских территориях проживает 62% населения.  Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году составила 4166 человек. Основными видами продукции сельского хозяйства на территории района являются мясо — молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, производство зерна, рапса, картофеля. В структуре товарной продукции мясо занимает    53 %, молоко – 23,0 % и продукция растениеводства – 11 %.

Сельское хозяйство района представлено одиннадцатью сельскохозяйственными организациями: три коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий, шесть открытых акционерных обществ, сельскохозяйственное унитарное предприятие «Андреевка», республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Белоруснефть-Особино». Кроме этого имеется предприятие по выращиванию свиней (СООО «Вахавяк») и 44 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства. Также на территории района имеется два предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию: ООО «Вахавяк Плюс» и ООО «Мясокомбинат Кошелево».

За данными организациями закреплено 93,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе, 60,0 тыс. гектаров пашни. В среднем на одну сельскохозяйственную организацию приходится 8,5 тыс. гектаров сельхозугодий и 5,5 тыс. гектаров пашни. Распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 90 %.  Качественная оценка сельскохозяйственных угодий 27,3 балла, пашни 28,8 балл.

Численность свиней на 1 октября 2018 составила 32,9 тыс. голов, или 102,1 %, в том числе СУП «Андреевка» — 19,8 тыс. голов, или 99 %, СООО «Вахавяк» — 13,1 тыс. голов, или 107,3%. поголовье птицы составило 1755 тыс. голов. или 90,4 % к 2017 году.

Район имеет высокий производственный потенциал растениеводческой и животноводческой продукции. Производство валовой продукции сельского хозяйства составляет 9% в областном объеме. Наибольший удельный вес в производстве валовой продукции занимает продукция животноводства – 68,0 %, из них птица – 38,5 %. Темп стоимости валовой продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2018 года оставил – 87,8 %, в том числе в растениеводстве – 83,7 %, в животноводстве – 89,8 %.

Учитывая аграрную специфику района, немаловажную роль играет техническое оснащение сельскохозяйственных организаций. Так, в целом по району имеется 407 тракторов, в том числе, 79 — энергонасыщенных. Для осуществления бесперебойного кормления крупного рогатого скота у организаций района имеется 59 кормораздатчиков. С целью заготовки качественных кормов в организациях района имеется 43 кормоуборочных комбайна, 59 пресс-подборщиков и другая техника для заготовки травяных кормов как отечественного, так и импортного производства.

За период с 1 января 2016 по 1 октября 2018 годп в Республике Беларусь было построено 19 современных молочно-товарных комплексов, проведены реконструкция и техническое переоснащение 157 действующих молочно-товарных ферм. За 2016–2017 годы введены в эксплуатацию 1092 силосно-сенажных траншеи объемом хранения кормов более 2,3 млн. тонн, за 9 месяцев
2018 года – 1912 хранилищ объемом хранения около 4,2 млн. тонн (в том числе за счет перепрофилирования и реконструкции старых, строительства новых).

Выполнено в полном объеме поручение Главы государства по строительству в республике 8 свиноводческих комплексов. Для наращивания поголовья свиней в стране ведется строительство еще 4 свинокомплексов с государственной поддержкой.

В нашем районе за счет перепрофилирования и реконструкции старых, строительства новых силосно-сенажных траншей в районе в 2018 году введены в эксплуатацию 47 силосно-сенажных траншей.

С целью повышения объемов производства молока в целом по району в данный момент завершаются работы по строительству дополнительных сараев для содержания дойного стада в КСУП «Губичи» и ОАО «Николаевка». Также реализуется проект модернизации молочно-товарной фермы филиала «Морозовичи-Агро» в д. Морозовичи.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» осуществляется финансовое оздоровление 425 сельскохозяйственных организаций. В Буда-Кошелевском районе финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций проходит в КСУП «Совхоз «Потаповский», СУП «Андреевка», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», ОАО «УваровичиЭлит», ОАО «Рогинь».

На 1 января текущего года в Беларуси насчитывалось 989 тыс. личных подсобных хозяйств, в их землепользовании находилось 782 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В Буда-Кошелевском районе находится 44 действующих крестьянско-фермерских хозяйств, основным направлением производственной деятельности является выращивание зерна, овощей, картофеля.

Итоги уборочной кампании на Будакошелевщине.

         В сельскохозяйственных организациях района в 2018 году намолочено г зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы 73,7 тыс. тонн, при средней урожайности 22,6 ц/га. Заготовлено льнотресты 4,6 тыс. тонн при средней урожайности 42,1 ц/га. Убрано кукурузы на зерно 5,9 тыс. га (99,9% подлежащих уборке площадей), намолочено 44,6 тыс. тонн. Завершена уборка картофеля накопано 18,9 тонн, при средней урожайности 260 ц/га. В оптимальные агротехнические сроки проведен сев озимых крестоцветных культур на зерно, посеяно 6,1 тыс. га. Озимые зерновые посеяны на площади 17,3 тыс. га, или 101,4 % к плану.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на состоявшейся 27 июня церемонии вручения государственных наград особо отметил: «Слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу Отечеству, для кого наградой в первую очередь является результат его деятельности». Только в текущем году государственных наград Беларуси были удостоены десятки представителей сельскохозяйственной сферы и агропромышленного комплекса.

На территории нашего района проживают заслуженные люди отрасли сельского хозяйства. Так, Орденом «Ленина» награждена Ковалева В.С.- доярка ОАО «УваровичиЭлит», «Орден Трудовой Славы» имеют 4 человека, «Орденом Трудового Красного знамени» награждены 6 человек. Всего заслуженных людей, имеющих высокие награды – 19 человек. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» имеют 2 работника — Жириков Ф.И., Ковалева В.С. Благодарность и Почетная Грамота из рук Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко вручена Жирикову Ф.И., «Медаль за трудовые заслуги» — директору КСУП «Губичи» Рыбику М.А. Кроме того, работники сельскохозяйственной отрасли района отмечаются на районных, областных фестивалях-ярмарках «Дажынки». 26 человек было отмечено при проведении районного и областного мероприятий «Зажинки-2018», «Дожинки-2017». За высокое профессиональное мастерство, своевременное и качественное проведение уборки урожая зерновых и зернобобовых культур 2018 года, были награждены 25 человек.

 
 
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В третий четверг месяца в Республике Беларусь по традиции проводится Единый день информирования, в рамках которого проходят встречи...
 
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