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В Иваново пострадавший в ДТП мужчина ушел из больницы - и попал под поезд
15.11.2018 12:38 — Новости Общества | Tut.by
14 ноября вагон грузового поезда насмерть сбил 57-летнего жителя Ивановского района.
По информации TUT.BY, ранее мужчина пострадал в ДТП и лежал в Ивановской больнице. Вечером 14 ноября пациент ушел из нее и пошел в сторону железнодорожных путей неподалеку. Возле станции «Янов-Полесский» он попытался пролезть под грузовым поездом сообщением «Брест — Лунинец». В этот момент состав тронулся. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту гибли жителя Ивановского района проводится проверка.
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На этот раз спасти мужчину не удалось.
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