В Иваново пострадавший в ДТП мужчина ушел из больницы - и попал под поезд

14 ноября вагон грузового поезда насмерть сбил 57-летнего жителя Ивановского района.

По информации TUT.BY, ранее мужчина пострадал в ДТП и лежал в Ивановской больнице. Вечером 14 ноября пациент ушел из нее и пошел в сторону железнодорожных путей неподалеку. Возле станции «Янов-Полесский» он попытался пролезть под грузовым поездом сообщением «Брест — Лунинец». В этот момент состав тронулся. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибли жителя Ивановского района проводится проверка.