Реконструировать фонтан на улице Пулихова, который не работает уже много лет, планируют в 2019 году. Об этом сообщила агентству « Минск-Новости » заместитель начальника производственного отдела УП «Минскзеленстрой» Наталья Гецманчук.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Фактически предстоит полностью демонтировать старый объект и построить новый. Проект реконструкции сейчас проходит экспертизу, — уточнила она.

Проектом предусмотрено, что у фонтана будут три чаши. Все плоскостные, то есть вровень с тротуаром. Первая — круглая, с 24 струями, бьющими вверх на высоту до 2,5 метра. В темное время суток они будут подсвечиваться.



Фото: Елена Парукова, «Минск-Новости»

Вторая чаша по сути будет соединять первую и третью. Согласно проекту, она представляет собой своеобразную дорожку между ними, по краям которой также установят насадки. Здесь будут бить 38 пенных струй высотой 0,5 метра. Они также будут оснащены подсветкой, включаемой в вечерние часы.



Фото: Елена Парукова, «Минск-Новости»

Третья чаша запроектирована квадратной. Струи будут бить по периметру и внутри, разбивая ее на 4 небольших квадрата. Здесь разместят 237 насадок. Высота струй — до 3 метра.



Фото: Елена Парукова, "Минск-Новости"

Во всех трех чашах режим работы динамический. То есть в процессе работы фонтана струи будут стихать и набирать силу вновь.

— В составе проекта предусмотрено облагородить прилегающую территорию с устройством подпорных стен, смотровых площадок, установкой современных светильников и малых архитектурных форм. Также предусмотрено создание светодиодных куполов для чаш, которыми их будут накрывать на осенне-зимний период. Эти необычные конструкции, имитирующие эффект льющихся струй воды, — альтернатива настоящим водяным фонтанам в холодное время года, — добавила Гецманчук.

Напомним, территорию возле парка Горького на берегу Свислочи, где стоит фонтан, пять лет назад было решено отдать под застройку. Здесь должен был появиться культурно-развлекательный центр Park Avenue, который бы включал велокафе, кинозал, ресторан, выставочные помещения, аттракционы, спортивный зал и общественный туалет. Инвестором выступала компания «МИГинвест», принадлежащая бизнесмену Аркадию Израилевичу. По мнению застройщика, проект комплекса на месте неисправного фонтана возле парка Горького смог бы отвечать общественным нуждам посетителей парка и жителей района и содействовать популяризации здорового образа жизни.

Так в проекте выглядел культурно-развлекательный центр Park Avenue.

Но Мингорисполком, который изначально был не против проекта, после активного выступления горожан против застройки (против строительства Park Avenue в ландшафтно-рекреационной зоне подписались 1,4 тыс. человек. — TUT.BY) признал нецелесообразность заключения инвестдоговора с «МИГинвестом» из-за «негативной деловой репутации инвестора и ненадлежащего выполнения рекомендаций комиссии».

В итоге застройку участка у фонтана отменили, а фонтан было решено реконструировать. Однако из-за отсутствия бюджетных денег начало реконструкции затянулось.