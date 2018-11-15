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Эксперт: Беларуси, как и России, нужен международный пункт пропуска на общей границе
15.11.2018 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Россияне не обсуждали с белорусскими пограничниками вопрос об открытии международного пункта пропуска на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная Горка. Однако, по мнению эксперта в области пограничной безопасности, такой пункт нужен.
Вчера, 14 ноября стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Смоленской области Алексей Островский
Там отметили, что сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область: «Этот факт самым негативным образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также развитии туристической отрасли и международного сотрудничества».
По данным администрации, через Смоленщину проходят 75% грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов.
Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский рассказал, что пока вопрос об открытии международного пункта пропуска на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная Горка с российской стороной не обсуждался. С точки зрения белорусской стороны никаких принятых решений нет.
— На настоящий момент по линии взаимодействия пограничных ведомств двух стран — Государственного пограничного комитета Беларуси и пограничной службы ФСБ России — к нам в Беларусь никакой информации по вопросу открытия пункта пропуска в Красной Горке не поступало, — прокомментировал он.
Эксперт в области пограничной безопасности Александр Тищенко считает, что для Беларуси невыгодно, когда из-за отсутствия на белорусско-российской границе международного пункта пропуска россияне не пропускают иностранцев (людей, которые не являются гражданами России или Беларуси), если они едут на машине, автобусе или поезде.
— Если литовец или поляк приезжает в Беларусь, ему, чтобы ему въехать в Россию на машине, нужно это делать через пункт пропуска на границе Эстонии и России или Украины и России. А это снижает транзит через нашу страну, удобство для грузов, пассажиров. Снижение транзитных возможностей и привлекательности не только бьет по Беларуси, но и по Смоленской, Брянской областях России.
Проблему пересечения белорусско-российской границы иностранцами
Напомним, в начале 2017 года Россия
Региональные пограничники должны были установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.
Появление пограничной зоны тогда
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Россияне не обсуждали с белорусскими пограничниками вопрос об открытии международного пункта пропуска на границе Смоленской области и Беларуси в поселке Красная...
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