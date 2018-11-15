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В Гродно мужчина в пылу ссоры порвал паспорт жены с визой - и попал под "уголовку"

15.11.2018 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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33-летний житель Гродно во время ссоры с женой порвал ее паспорт — но не учел, что за хищение и повреждение документов предусмотрена уголовная ответственность. Подробности семейного скандала, переросшего в «уголовку» для одного из участников, рассказывает милиция региона.

Как стало известно милиции, мужчина регулярно выяснял отношения с женой. Работая дальнобойщиком и приезжая из рейса, он, со слов женщины, постоянно скандалил. Устав от этого, она уже решила разводиться.

В этот раз, придя домой пьяным, мужчина в очередной раз затеял конфликт. В пылу ссоры он достал из сумки женщины паспорт, в котором была виза, и со словами «я эту визу купил, большее ее у тебя не будет» разорвал паспорт, положил его в карман и ушел.

Женщина обратилась в милицию.

В отношении скандалиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Скандалисту теперь грозит до двух лет лишения свободы.
 
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