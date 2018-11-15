ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Часто идет провокация". Зачем собираются запретить фотографировать людей на улицах без разрешения

15.11.2018 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси могут запретить использовать фотографии и видео с изображением человека без его разрешения. Конституционный суд изучил, как в гражданском законодательстве регулируется этот вопрос и пришел к выводу, что есть правовой дефект. Почему возник такой вопрос, как он решается в других странах и можно ли будет фотографировать людей на улице без их согласия?


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Почему он должен снимать, если я не хочу?»

Конституционный суд изучил, как в гражданском законодательстве регулируется вопрос «использования и охраны изображения гражданина». Дело рассматривали по обращению общественного совета при МВД и Белорусской республиканской коллегии адвокатов. В итоге пришли к выводу, что стоит внести изменения в Гражданский кодекс.

В обращении коллегии адвокатов в КС было указано, что сегодня «распространение изображений граждан, изготовленных посредством фото- и видеосъемки, в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну».

Общественный совет при МВД отмечал, что обеспечить такое право нужно в том числе для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск при исполнении.

В Конституционном суде TUT.BY пояснили, что изучив вопрос, пришли к выводу, что проблема, действительно, существует. И свое решение по этому вопросу направили в Совмин.

— Предложено подготовить проект закона и внести его в Палату представителей. Совет министров будет реализовывать это решение, изучать дополнительно практику, запрашивать мнение заинтересованных госорганов, — отметили там.

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов от комментариев по поводу инициативы отказались.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский высказал свое мнение по поводу инициативы. Также он входит в общественный совет при МВД.

Он рассказал, что вопрос возник не на пустом месте: некоторые специально провоцируют сотрудников органов внутренних дел, снимают их и показывают в неприглядном свете.

— Мы знаем о случаях, когда человек явно нарушает порядок и просто провоцирует сотрудника МВД на рабочем месте на какие-то действия. Снимает это, а затем публикует кадры в неприглядном виде, выдергивая что-то из контекста. А это может дискредитировать человека. Представьте, что сотрудник МВД живет в небольшом городе. Кто-то взял, начал его провоцировать и стал при исполнении служебных обязанностей снимать. При этом сотрудник МВД ведет себя культурно и вежливо, а человек, который его снимает, по-хамски. Сегодня такого рода вопросы не отрегулированы законодательством. А ведь у нас есть понятие личной неприкосновенности, семейной тайны, деловой репутации… Это все очень важно. При этом данный вопрос стоит зарегулировать в целом, а не только по сотрудникам МВД. Ведь человек может не хотеть, чтобы его снимали в парке, гуляющего с сыном. Это его частная жизнь, — заметил Вадим Девятовский.

По его словам, пока неясно, какая конкретно норма может появиться в Гражданском кодексе, но уже сейчас он предлагает в парламенте организовать круглый стол по этому вопросу. А на него пригласить всех заинтересованных, в том числе общественные объединения и журналистов.

— Вопрос есть. Мне кажется, он назрел. Сегодня у многих есть телефоны с камерами, и человек может влезть в частную жизнь другого человека. И почему он должен снимать, если я не хочу, чтобы меня снимали? — задается вопросом депутат. — Сегодня важно, чтобы эту инициативу обсудили на парламентской площадке. Пусть подключатся профессионалы, которые знают зарубежный опыт и законодательство других стран. Во многих странах эти вопросы отрегулированы. И сейчас такая ситуация возникла и у нас. Ведь часто идет провокация и дискредитация людей. И у человека, который снимает, задача не защитить правду, а подорвать репутацию, выдернуть из контекста и сделать вброс, который будет человека дискредитировать. А этому человеку потом с этим жить.


​ Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По словам Вадима Девятовского, в данной ситуации будут учитывать и права журналистов на сбор информации.

— Мы будем разделять профессиональную деятельность и непрофессиональную. Ведь для сравнения: когда пишет журналист, он несет ответственность за свои слова. И совсем другое дело, когда на форуме появляются анонимные комментарии, которые умышленно дискредитируют человека, в них переходят на личности. Все это нужно разграничивать.

По словам Вадима Девятовского обсуждение вопроса использования и охраны изображений граждан начнется «в самое ближайшее время».

Сегодня согласие на то, чтобы фотографировать на улице не нужно

Адвокат Сергей Зикрацкий рассказывает, что сегодня по существующему закону согласовывать фотографирование человека и создание видео с его участием нужно только в ситуации вмешательства в его частную жизнь. Например, если вы фотографируете у него дома. В этом случае надо получать его согласие не только на само фото, но и на его публикацию.


Фото: Reuters

Однако согласие вообще не нужно, если человек находится в общественном месте. Например, в парке, магазине, кафе, театре, на митинге или общественных обсуждениях. Распространять такое фото можно даже, если человек потом себя на нем узнает. Правда, здесь есть важное исключение. Нельзя, чтобы фотографию использовали в неправдивом контексте или как-то искажали факты.

— Нужно всегда смотреть, в каком контексте используется эта фотография. В комментарии к решению Конституционного суда шла речь о том, что на трибунах сфотографировали болельщика, а потом это фото разместили в контексте несанкционированного митинга. Это нарушение, потому что здесь искажен факт. Есть еще один момент: если газета публикует фотографию, чтобы иллюстрировать статью, а на ней есть люди, то мы должны учитывать контекст публикации и желательно под фото делать подпись, что оно носит иллюстративный характер. Нужно сделать так, чтобы у читателя было понимание, что этот человек на фотографии не имеет отношения к публикации.

Сергей Зикрацкий также отмечает, что по сегодняшнему законодательству в общественном месте также не нужно брать разрешение на фотографирование публичных людей: чиновников, артистов. В случае с частной жизнью, такое согласие необходимо.

— В западных правовых системах есть понятие публичных фигур. И применительно к публичной фигуре ограничений должно быть меньше, чем к рядовому человеку. У нас такого понятия нет, и частная жизнь всех охраняется одинаково: независимо от того, это чиновник или обыкновенный рабочий.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Адвокат также отмечает, что сегодня в Беларуси есть уголовная ответственность за несанкционированное фотографирование человека, если он находится на своей частной территории. Это ст. 179 УК (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни). По ней незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами или штрафом, или арестом. А если это сделали с помощью спецсредств, или это сделало должностное лицо, используя свои служебные полномочия, то можно даже лишиться свободы на срок до трех лет.

Сергей Зикрацкий отмечает, что пока неясно, как именно у нас могут изменить Гражданский кодекс в плане использования и охраны изображений граждан. При этом в России уже есть подобная норма. Это ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ (Охрана изображения гражданина).

— По большому счету ничего страшного в этой статье нет. Там прямо сказано, что есть право на изображение и человек должен давать согласие на его использование. Предусмотрены случаи, когда это возможно без его согласия: если это общественный или государственный интерес, это сделано в публичном месте или он за это получил деньги. Все предельно понятно. И если наш законодатель будет регулировать эти правоотношения именно таким образом, то ничего страшного не будет.

С другой стороны адвокат видит проблему в контексте обращения в Конституционный суд Министерства внутренних дел, которое не согласно, чтобы их сотрудников снимали при исполнении.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Если это запретят, то это будет очевидным нарушением права на свободное распространение информации. Если это общественное место и я вижу сотрудника внутренних дел, почему я не могу его сфотографировать? Это представитель власти, и именно поэтому я тем более должен иметь возможность фотографировать. Он отражает интересы государства и следит за соблюдением правопорядка и законодательства. В такой ситуации у граждан наоборот должно быть больше прав и возможностей фотографировать сотрудников милиции. Если милиционер находится не в общественном месте, а пришел к вам домой, то у вас тоже должно быть право его снимать. Это же ваша личная жизнь, а не его. Его личная жизнь — это когда, он у себя дома и не при исполнении.

Резюмируя, адвокат заметил, что не видит острой необходимости в том, чтобы сегодня регулировать вопрос охраны изображений гражданина, но если это сделают в рамках общих принципов законодательства и права на свободное распространение и получение информации, то особой проблемы тоже не будет.

— Мне кажется, что нам нужно более детальное регулирование вопросов частной личной жизни. Здесь возникает больше вопросов, чем с правом на изображение, — говорит он.

Как фотографируют людей в Литве и Украине

С 25 мая 2018 года в Европейском союзе начал работать общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulations, GDPR). В том числе он затронул и вопрос фотографий и запрета на распространение личных данных. Владимирас Ивановас, фотограф деловой газеты «Версло Жиниос» в Литве, рассказал, что когда регламент ввели, они сильно озаботились данным вопросом, но сейчас видят, что больших изменений не произошло.


Вильнюс. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фотография носит иллюстративный характер.

Сейчас в Литве нежелательно публиковать в СМИ крупные портреты людей без их согласия, даже если их сфотогарфировали в общественных местах. Исключением, пожалуй, могут быть митинги или общественные обсуждения, когда люди понимают, что туда приходят журналисты и фотографы. По словам Владимираса, если на митинге человек будет показывать, что не хочет, чтобы его фотографировали, то тоже лучше сказать, что вы не будете использовать его фото.

Если человек был в общественном месте, например, магазине, театре, на митинге, и по фото сложно понять, что это именно этот человек, то такое фото можно публиковать без согласия. Здесь важен вопрос идентификации.

— Если вы снимаете людей на улице и на фото их невозможно идентифицировать, то публиковать такое фото можно без их согласия. Но если вы сняли крупным планом женщин и мужчин, которые пьют кофе в кафе, и они могут себя различить, то, по новым европейским правилам, нужно к ним подойти и спросить разрешение на публикацию, — говорит он.

Детей в Литве и рнаьше нельзя было фотографировать и публиковать их фото без согласия родителей до совершеннолетия. Также и раньше, и сейчас нельзя без согласия публиковать фото людей с инвалидностью, которая заметна и по которой легко человека идентифицировать.

На территории квартир, домов, офисов и других частных площадках фотографировать и публиковать фото можно только с разрешения.

— Например, если ты снимаешь в офисе, говоришь, что представляешь такое-то издание, и фотографии людей будут храниться в архиве и использоваться в материале. Если кто-то против того, чтобы их фотографировали, могут поднять руки, и тогда вы удалите фотографии с ними. Мы и до новых регламентов так работали. Но сейчас, чтобы себя обезопасить, более четко все проговариваем, когда приходим на частную территорию.

Сотрудников внутренних дел при исполнении в Литве фотографировать и публиковать их фотографии можно.

Также важно, чтобы при публикации фото, даже если людей на первый взгляд сложно идентифицировать, не были искажены факты и фото использовалось в корректном контексте.


Киев, декабрь 2013 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фотография носит иллюстративный характер.

Фотограф из Украины Евгений Малолетка рассказывает, что у них на улице можно снимать всех. В том числе и сотрудников правоохранительных органов при исполнении.

— А вот с публикацией другая история. Тут имеет значение, какие фотографии и для чего будут публиковать. Допустим, это фото с протеста возле Верховной Рады. Здесь работает закон о мирных собраниях. И если человек туда пришел, то он автоматически дает свое согласие для фиксацию его портрета на фото или видео, — говорит он.

Евгений отмечает, что если делает портрет человека для публикации, то обычно берет у него устное или письменное согласие. Если это снимок с улицы, и, например, он сфотографировал девушку под зонтом, то такое согласие не берет.

— Теоретически можно было бы подойти и просить разрешение на фото для публикации. Но это нереально: ведь ты фотографируешь много людей с зонтиками, а потом для публикации выбираешь одну фотографию.

 
 
Ссылка на источник 164
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут запретить использовать фотографии и видео с изображением человека без его разрешения.
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект антитабачного декрета проходит процедуру согласования - Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика