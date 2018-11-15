Проект антитабачного декрета проходит процедуру согласования - Минздрав

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект антитабачного декрета проходит процедуру внутригосударственного согласования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Виктория Сперанская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя Минздрава, изначально планировалось внести изменения и дополнения в декрет №28, но в процессе работы было решено разработать новый документ. "Разработчиком и основным координатором декрета является Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Поскольку в него вносятся значительные новшества, которые до сих пор не были обозначены в законодательстве Беларуси, в частности, торговля электронными системами курения, новыми видами табачных изделий, идет согласование государственными органами и заинтересованными", - проинформировала Виктория Сперанская.

В частности, в проекте декрета оговорено, что будут места, где польностью запрещено курение, и места, где запрещено курение, за исключением предназначенных для этого мест. Перечень мест будет тот же, но расширен за счет уточнений. Из новшеств - планируется запретить курение на детских площадках и в салонах автомобилей при нахождении в них детей до 14 лет. "Часто задавали вопросы о запрете курения на балконах жилых домов, но такие изменения пока не внесены", - добавила она.

Виктория Сперанская проинформировала, что в настоящее время в стране действует декрет №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". Он, в частности, устанавливает перечень мест, где запрещено курение. Это учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, объекты торговли и общественного питания, помещения органов госуправления, исполкомов, организаций, все виды вокзалов, аэропорты, станции метрополитена, подземные переходы, все виды общественного транспорта. В городах проводятся работы по созданию территорий, свободных от курения - парки, пляжи, остановки общественного транспорта. Не допускается курение в местах общего пользования в жилых домах - это лестничные марши, лифтовые холлы, площадки и коридоры. Курение и потребление табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа.

Отвечая на вопрос о решении установить на территории Беларуси 2,5 тыс. табачных киосков, она отметила, что это вопрос торговли. Министерство здравоохранения принимает все меры для предотвращения курения. "Минздрав будет предпринимать все усилия по пропаганде здорового образа жизни и проведению просветительской работы и, безусловно, отрицательно относится к инициативе распространения табака и табачных изделий", - добавила Виктория Сперанская.

По последним данным STEPS-исследования, которое проходило в 2016 году, распространенность курения среди взрослого населения страны составляет 29,6% (41,6% в 2001 году). До 2020 года стоит задача снизить эту цифру до 24,5%. Среди мужчин доля курильщиков составляет 48,4%, женщин - 12,6%.-0-