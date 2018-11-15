За 10 месяцев в Гомельской области утонули 46 человек





За 10 месяцев в Беларуси утонули 355 человек, 46 из них погибли в Гомельской области. ОСВОД рассказал, что алкоголь и неокрепший лед – одни из главных причин трагедий на воде.

– Как показывает практика, самый опасный период наступает летом в купальный сезон и перед наступлением холодов, – отмечает председатель районной организации ОСВОД Владимир Дегтярев. – И, как правило, большинство трагедий летом случается из-за употребления спиртного, а зимой при попытках выйти на неокрепший лед. Так, например, в этом году 156 человек из общего числа погибших в стране или 45% находились в состоянии алкогольного опьянения, а за прошлую зиму на водоемах страны погибли 16 человек, в том числе и 2 ребенка.

Поэтому с наступлением холодов не лишним будет напомнить, что выходить на лед до достижения толщины 7 см категорически запрещается. А родителей ОСВОД просит не оставлять у водоемов детей без присмотра.

Григорий УСОВИЧ.