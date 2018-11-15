Огонь, вода и первая помощь: 13 специалистов из Латвии повысили квалификацию под Борисовом

Обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Тушение нефти, нефтепродуктов и газа на объектах хранения» на базе Международного центра подготовки спасателей Университета гражданской защиты МЧС прошли 13 специалистов из Латвии.

Слушатели отработали способы тушения пожаров в резервуарных парках хранения нефтепродуктов и на железнодорожных эстакадах для слива и налива нефтепродуктов, а также на объектах хранения газов, действия в непригодной для дыхания среде в условиях воздействия высоких температур и недостаточной видимости. Были рассмотрены алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим на месте чрезвычайной ситуации. Практические занятия прошли на полигоне оперативно-тактической подготовки под Борисовом.

Международный центр подготовки спасателей Университета гражданской защиты МЧС Беларуси осуществляет подготовку специалистов иностранных государств по обширному комплексу образовательных программ практической направленности в сфере тушения пожаров на различных объектах, проведения аварийно-спасательных работ, реагирования на аварии, связанные с выбросом химических, биологических, радиоактивных или ядерных веществ, аварийной подготовки членов летных и кабинных экипажей воздушных судов, надзорно-профилактической деятельности и подготовки руководящего

состава.

Наш корр., фото МЧС