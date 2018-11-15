Город преображается, память бережно хранится

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15.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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В Борисове активно ведутся работы по возведению автомобильного моста через Березину рядом с существующим. Мост позволит развести транспортные потоки и избежать заторов в часы пик. На «горячую линию» редакции газеты поступают звонки обеспокоенных борисовчан с просьбой рассказать, что произойдет с памятником героическому танковому экипажу Павла Рака. Перенесут ли его на новое место, или он вовсе исчезнет, как будет называться новая остановка, если его не станет?
Заместитель директора ГП «УКС Борисовского района» А.Э. Саркисян рассказал, что памятник отправят на реставрацию в ОАО «140 ремонтный завод». Танк не только обновят, но и изготовят для него новый постамент. Что касается расположения монумента, то его перенесут вглубь от дороги на несколько метров.
Маргарита КОРОЛЬ

 
 
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В Борисове активно ведутся работы по возведению автомобильного моста через Березину рядом с существующим.
 
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