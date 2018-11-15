ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Птицы в режиме онлайн. В Беларуси запустили дистанционный курс по основам бердвотчинга (+видео)

15.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» запустила дистанционный курс по изучению 40 видов самых распространенных птиц городов Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации.

Птицы в режиме онлайн. В Беларуси запустили дистанционный курс по основам бердвотчинга (+видео)

Дистанционный курс «Птицы города» разработан для тех, кто хочет приобщиться к бердвотчингу — наблюдению за птицами. Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на ptushki.org/birdsonline. Он состоит из четырех модулей: «У воды», «У дома», «В парке», «Зимой». Эти модули можно проходить в любом порядке, после чего будет открыт доступ к финальному тесту. При успешной сдаче человек получит электронный сертификат, который можно распечатать самостоятельно. В организации подчеркнули, что данный курс бесплатный.

«Проще всего начать с тех птиц, которых человек может видеть по дороге домой, на работу или учебу, — и наш курс в этом поможет, ведь он включает птиц, встречающихся почти в любом городе. Немного теории, проверка знаний с помощью тестов и практика во время ежедневной прогулки — простые шаги навстречу птицам», — отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей.

Дистанционный курс по основам бердвотчинга — часть инициативы «Будь здоров с птицами!», которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.

Источник: БелТА
Фото: АПБ
Видео: Ахова Птушак Бацькаўшчыны

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» запустила дистанционный курс по изучению 40 видов самых распространенных птиц городов Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной...
 
Новости дня
Новости общества
 
С динамикой и подсветкой. "Минскзеленстрой" показал, каким хочет сделать фонтан на Пулихова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика