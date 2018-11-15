Птицы в режиме онлайн. В Беларуси запустили дистанционный курс по основам бердвотчинга (+видео)

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» запустила дистанционный курс по изучению 40 видов самых распространенных птиц городов Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации.





Дистанционный курс «Птицы города» разработан для тех, кто хочет приобщиться к бердвотчингу — наблюдению за птицами. Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на ptushki.org/birdsonline . Он состоит из четырех модулей: «У воды», «У дома», «В парке», «Зимой». Эти модули можно проходить в любом порядке, после чего будет открыт доступ к финальному тесту. При успешной сдаче человек получит электронный сертификат, который можно распечатать самостоятельно. В организации подчеркнули, что данный курс бесплатный.

«Проще всего начать с тех птиц, которых человек может видеть по дороге домой, на работу или учебу, — и наш курс в этом поможет, ведь он включает птиц, встречающихся почти в любом городе. Немного теории, проверка знаний с помощью тестов и практика во время ежедневной прогулки — простые шаги навстречу птицам», — отметила руководитель отдела развития АПБ Карина Соловей.

Дистанционный курс по основам бердвотчинга — часть инициативы «Будь здоров с птицами!», которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.