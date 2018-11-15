Минздрав: В Беларуси поставлена цель до 2020 года снизить распространенность курения на 5%

В Беларуси поставлена цель до 2020 года снизить распространенность курения среди населения на 5%. Это предусмотрено государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность», сообщила 15 ноября на пресс-конференции в Минске главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Виктория Сперанская, передает БелаПАН .

По ее словам, данные первого в стране исследования факторов риска неинфекционных заболеваний «Шаги/Steps», проведенного в 2016 году, говорят, что курит в Беларуси почти треть населения — 29,6%. Из них 48,4% мужчин и 12,6% женщин.

«Госпрограммой „Здоровье народа и демографическая безопасность“ до 2020 года поставлена цель снизить распространенность курения до 24,5%», — отметила Сперанская.

Она добавила, что чем ниже в стране будет показатель курения, тем успешнее будет работа по профилактике онкологических заболеваний, ассоциированных с потреблением табака.

Как отметила начальник образовательного центра РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Ирина Косенко, одна выкуренная в день пачка сигарет увеличивает риск заболеть раком в 10 раз. По ее словам, курение — это фактор риска для развития не только рака легкого. Оно способствует возникновению злокачественных новообразований практически во всех органах и тканях.

— Табачный дым проходит через весь организм, — подчеркнула онколог. — Губы, ротовая полость, дыхательные пути, в том числе легкие. Далее страдают пищевод, желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень, которая должна это все переработать, почки, мочевыводящие пути, кровь.

Ежегодно раком в мире заболевает 10 млн человек, 6 млн из них умирают, сообщила Косенко.

— По прогнозам ученых, к 2020 году заболеваемость увеличится до 20 млн человек, а смертность от рака будет более 10 млн человек в год, — подчеркнула она.

Опасность табачного дыма заключается не только в никотине, но и в продуктах неполного сгорания, которые образуются в процессе курения, рассказала онколог.

— Выделяется много вредных веществ, например синильная кислота, окись углерода, сероводорода, метилового спирта, мышьяк и даже радиоактивный полоний, — подчеркнула она и добавила, что человек, курящий по пачке сигарет в день, принимает за сутки 1/40 смертельной дозы синильной кислоты.

Косенко также обратила внимание на то, что табакокурение провоцирует не только онкологические заболевания, но и сердечно-сосудистые, астму, болезни горла, половое бессилие. При этом она подчеркнула, что сигаретные фильтры на спасают от попадания в организм вредных веществ.

— Фильтры даже в дорогих сигаретах забирают на себя лишь 20% вредных веществ, — заключила онколог.