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«Здравия желаю, товарищи суворовцы!»

15.11.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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«Здравия желаю, товарищи суворовцы!»

«Здравия желаю, товарищи суворовцы!» — с этих слов начинается каждая новая неделя у учащихся Минского суворовского военного училища. Именно так по понедельникам, когда проводится развод личного состава, приветствует суворовцев генерал-майор Александр Науменко, нынешний начальник училища и сам его выпускник.  В этом году МСВУ отметило 65-летний юбилей: днем рождения училища считается 6 ноября 1953 года, когда ему вручили боевое знамя. За это время отсюда вышло более 13 тысяч выпускников. В разные  годы в их числе были и будут еще и наши глусские ребята.

Курсанты-суворовцы, по сути и по возрасту школьники (туда поступают после 6-го класса), даже привычные нам школьные понятия называют по-своему. Класс — это взвод, если речь идет о коллективе, и курс, если речь идет о ступеньке в обучении. Староста — это замкомвзвода, а у него есть помощники — командиры отделений. В общем, люди военные, с какой стороны ни посмотри. Вот почему встретиться с суворовцем-третьекурсником Станиславом Притуленко, оказалось совсем непросто: надо было дождаться каникул и его приезда домой. Выходные у курсантов не обязательно означают увольнение, да и часто бывают заняты соревнованиями, а пообщаться по интернету или телефону тоже не вариант: в училище на это нет ни времени, ни особой возможности.

О том, что в Минске есть суворовское училище, Стас узнал классе в пятом: увидел по телевизору парад ко Дню Независимости, где четким строевым шагом шли мальчишки в красивой форме, с отличной выправкой. Увидел и загорелся стать одним из них. Родители поддержали сразу, хотя мама, конечно, и волновалась, и переживала: как отпустить ребенка одного в казарму, к чужим людям? Для поступления в училище нужно было пройти медкомиссию, сдать экзамены по математике и русскому или белорусскому языкам и нормативы по физической культуре (бег, подтягивание), пройти психологические тесты. На сайте Министерства обороны (а суворовское училище находится под его патронажем) есть экзаменационные задания прошлых лет, их Станислав и взял за основу при подготовке. Готовился серьезно, белорусским языком даже ездил заниматься к бабушке-учительнице. В результате все испытания прошел успешно (на экзамене по математике и вовсе получил 10 баллов) и стал учащимся физико-математического класса Минского суворовского военного училища.

Оказалось, всё то, что я считала минусами (жизнь вдали от родителей, в суровых казарменных условиях и строгой дисциплине, приезды домой всего лишь раз в месяц), в итоге оборачивается плюсом, уверил меня Стас. Во-первых, общаться с мамой и папой никто не запрещает: есть таксофон, можно звонить, во-вторых, они сами в любой момент могут связаться с командиром взвода, если возникают вопросы. Зато мальчишка, попадающий в казарму, очень быстро становится самостоятельным: от элементарного умения собирать рюкзак на занятия вовремя и ничего не забывая до умения организовывать свой быт и, что очень важно, распределять свое время.

  Подъем у суворовцев в 7 утра (в воскресенье — в 8), затем пробежка — километра три, приведение себя в порядок и утренний смотр внешнего вида. Офицеры проверяют, чтобы курсант выглядел опрятно и всё было на своем месте. Например, в головном уборе у суворовца всегда должна быть спрятана иголка с ниткой,  подворотнички должны быть правильно подшиты, а еще при себе обязательно иметь носовой платок и расческу. Любой неряха и неумеха в училище волшебным образом становится собранным и аккуратным.

Не особо страдают, говорит Стас, суворовцы и без маминых разносолов. Кормят ребят несколько раз в день, при этом еда исключительно здоровая: не жареная, без майонеза и лишнего масла, при этом всё равно вкусная. Курсанты училища находятся на полном гособеспечении, что подразумевает среди прочего бесплатное питание, проживание и форму.

Знаю, что многие родители, отдавая детей в суворовское училище, переживают, что из-за военных и спортивных занятий пострадает учеба. «Никак нет, — объясняет Стас. — У нас не только строгая дисциплина, но и серьезный подход к учебе. Каждый день по семь-восемь уроков, в субботу тоже уроки, а по вечерам выделено несколько часов на самоподготовку, которые тратятся именно на учебу — за этим следит офицер. Если вдруг мы участвуем в каком-то мероприятии и не успеваем сделать домашнее задание или нас снимают с уроков, то учителей об этом предупреждают. Но и в этом случае мы всё равно стараемся наверстать упущенное, изучить тему. А за систематические двойки-тройки и вовсе могут исключить». Кстати, математику, физику и иностранные языки суворовцы (кроме учащихся специализированных спортивных классов) изучают на повышенном уровне. Успешная учеба дает льготы при поступлении в военные вузы Беларуси и России: если в аттестате по всем предметам не ниже семи баллов — можно поступать без экзаменов. Да и гражданские вузы при прочих равных условиях отдадут предпочтение абитуриенту-суворовцу.

Учеба в МСВУ подразумевает, само собой, серьезную военную и спортивную подготовку. Еще суворовцы с удовольствием посещают занятия по хореографии, этикету, музыке… Ежегодно проходит республиканский кадетский бал, на который приглашают и суворовцев, где будущие офицеры танцуют вальсы, полонезы и мазурки. Обязательно танцуют вальс суворовцы и на своем выпускном балу. Есть в училище свой оркестр, куда отбирают музыкально одаренных ребят. По выходным суворовцы бесплатно посещают музеи, концерты, театры… Ну и само собой, в МСВУ отличные условия для спецподготовки. Много времени уделяется военному делу, ребята выезжают на полигоны, учатся стрелять из разных видов оружия. Два года назад в училище построили современный многофункциональный спортивный комплекс: разные виды силовых тренажеров, специально оборудованные площадки, где можно заниматься мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, беговая дорожка со специальным покрытием, полоса препятствий.

Многие ребята участвуют в соревнованиях. Например, уже с начала учебного года суворовцы готовятся к проходящим в мае Кадетским играм — республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта (стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, плавание, бег на 100 и 1 000 метров, военизированная эстафета и перетягивание каната). В команду отбирают только несколько человек. К слову, у Стаса Притуленко лучший на данный момент среди суворовцев результат по подтягиванию на перекладине — 33 раза (рекорд училища — 38 раз). На недавно прошедших в Марьиной Горке соревнованиях «Юный спецназовец — 2018», где команда МСВУ стала первой, Стас занял в подтягивании второе место. Эти соревнования, говорит он, особенно понравились: и собственно конкурсная часть, и последовавшие за ней показательные выступления опытных спецназовцев. В прошлом учебном году Стас участвовал в городских соревнованиях по зимнему многоборью «Здоровье», выступал за Центральный район, и тогда его команда заняла первое место. Словом, спорт в жизни суворовца Станислава Притуленко играет важную роль и без тренировок не проходит ни один день. Несомненно, хорошая физическая подготовка поможет парню приблизиться к своей мечте: он очень хочет поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и в будущем быть настоящим офицером.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

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Теги: Минск
 
 
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«Здравия желаю, товарищи суворовцы!» — с этих слов начинается каждая новая неделя у учащихся Минского суворовского военного училища. Именно так по...
 
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