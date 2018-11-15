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Подробности убийства женщины ради квартиры в Лиозненском районе: жертву похоронили заживо
15.11.2018 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Продолжается расследование убийства 28-летней жительницы Витебска в Лиозненском районе. Эксперты сделали шокирующий вывод: женщину похоронили заживо. Об этом
Как мы уже писали,
«Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, женщина была жива в момент захоронения», — рассказали следователи.
Обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлены 21-летнему мужчине (ранее судимому за угон машины) и 24-летней женщине. За это преступление первому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни, женщине — максимум 25 лет лишения свободы.
Следствие изначально предполагало, что мотивом убийства было желание завладеть квартирой женщины, — и предположение подтвердилось: обвиняемый рассчитывал сдавать чужое жилье внаем, и после смерти хозяйки даже разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.
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Один из обвиняемых даже успел выставить объявление о сдаче квартиры жертвы внаем после убийства.
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