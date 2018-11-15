Подробности убийства женщины ради квартиры в Лиозненском районе: жертву похоронили заживо

Продолжается расследование убийства 28-летней жительницы Витебска в Лиозненском районе. Эксперты сделали шокирующий вывод: женщину похоронили заживо. Об этом сообщает СК.

Как мы уже писали, тело женщины нашли закопанным в лесу, на ее голове имелись повреждения. Выяснилось, что накануне она отдыхала в своей квартире со знакомыми, а после застолья отправилась в лес с двумя из них, мужчиной и женщиной. Они и попали под подозрение.

«Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, женщина была жива в момент захоронения», — рассказали следователи.

Обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлены 21-летнему мужчине (ранее судимому за угон машины) и 24-летней женщине. За это преступление первому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни, женщине — максимум 25 лет лишения свободы.

Следствие изначально предполагало, что мотивом убийства было желание завладеть квартирой женщины, — и предположение подтвердилось: обвиняемый рассчитывал сдавать чужое жилье внаем, и после смерти хозяйки даже разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.