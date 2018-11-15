Экс-милиционера Егора Кудрова из Могилева вместе с еще подельниками признали виновным в мошенничестве. Наказание — от штрафов до 6 лет колонии усиленного режима. Кудрова еще и лишили звания сержанта милиции. Обвиняемые в один голос утверждают: никакого преступления не было — это был просто розыгрыш. TUT.BY изучил приговор и выслушал родителей экс-милиционера.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В деле фигурируют пять человек — Букатенко, Кудров, Ховратович, Демьянков, Аветян. Суд решил, что фитнес-инструктор, милиционер, учитель физкультуры и два предпринимателя, сговорившись, выманили у потерпевшего Постоялкина 7 тыс. долларов и склонили его к даче взятки сотруднику КГБ. И признал их виновными в мошенничестве.

Дело, взятка, КГБ

По материалам дела, в один из дней лета 2017 года главный фигурант — фитнес-инструктор Владислав Букатенко — рассказал знакомому Постоялкину, что того якобы подозревают в незаконном обороте наркотиков. И предложил «решить этот вопрос» через знакомых силовиков.

Осенью того же года Букатенко повторил свое предложение. Правда, в деле указано, что речь уже шла о распространение порнографии — причем суд не установил, как обвиняемый об этом узнал, — а потом — о деле за мошенничество. И упоминается размер взятки — 7 тыс. долларов.

В приговоре указано: чтобы убедить Постоялкина в правдивости своих слов, Букатенко обратился к знакомым, между которыми «распределил роли». Кудров, например, достал личные данные «жертвы». Но так как доступа к базе данных у него не было, то попросил сотрудника РОВД при нем зайти под своими логином и паролем в систему МВД. Сфотографировал экран компьютера с данными Постоялкина на мобильный и отправил изображение Букатенко. А позже передал Букатенко макет уголовного дела с образцами процессуальных документов, который также попросил у другого сотрудника РОВД.

На компьютере в офисе Алика Аветяна Букатенко составил и на принтере там же распечатал липовые документы. Фальшивое «дело» передал на хранение Алексею Ховратовичу.

Аветян также нашел того, кто представится сотрудником КГБ, — ипэшника Александра Демьянкова. Тот раньше служил в органах внутренних дел, но был уволен в запас.

Все фигуранты дела, кроме милиционера Кудрова, встретились 11 декабря. Демьянков, согласившись сыграть роль, получил инструкции от Букатенко, как себя вести. И они поехали на встречу с жертвой.

В машине около Печерском лесопарке Демьянков отдал Постоялкину копию липового уголовного дела, Букатенко напомнил о деньгах, нужных, якобы, для взятки. После того, как жертва увидела документы, Демьянков их сжег, гарантировав «замять» дело.

Оговоренные 7 тыс. долларов Постоялкин отдал Букатенко поздно вечером в этот же день, 11 декабря, — и того тут же с поличным задержали сотрудники КГБ.

В каких долях должны были быть распределены между фигурантами дела эти 7 тыс. долларов, в приговоре не указано.

«Это был розыгрыш»

Фигуранты дела в суде поясняли, что все было примерно так, но с одним важным нюансом: это был просто розыгрыш. И Букатенко, который решил разыграть знакомого, мол, сразу всем об этом говорил.

В суде Букатенко частично признал вину в соучастии в преступлении и даче взятки. По его словам, Постоялкин в мессенджере сам сообщил ему, что у него в квартире был обыск из-за подозрения в распространении порно. И сам же попросил его помочь «замять» дело. Букатенко якобы согласился, а сам решил просто разыграть знакомого.

«Шутник» попросил Кудрова, который работал в милиции, проверить, возбуждено ли дело. Это же в суде подтвердил Кудров. Экс-милиционер признал вину также частично — в неправомерном завладении компьютерной информацией и превышении служебных полномочий. Объяснил: мол, понимал, что, передавая личные данные потерпевшего, нарушает закон, но не знал, где эта информация будет использована. А образцы документов, которые он передавал, не были секретными.

При этом Кудров уточнил, что Букатенко пообещал отблагодарить его. Как — не указано. На предварительном следствии экс-милиционер говорил о 500 долларах, но на суде утверждал, что дал такие показания «под диктовку сотрудников КГБ». И явку с повинной с указанием 7 тыс. долларов, мол, написал так же. Подчеркнул: ни о каких деньгах речи не было вообще.

Аветян признал частично вину в даче взятки и соучастии. Рассказал, что Букатенко говорил о розыгрыше Постоялкина, правда, сумму, участвовавшую в розыгрыше, как-то упоминал другую — 3−4 тыс. долларов.

Демьянков вину не признал: мол, просто согласился подвезти документы, а о том, чтобы представиться сотрудником КГБ, речи не было. Как и о каком-то вознаграждении.

Как выяснится позже, на встречу в машине «жертва» пришла с «жучками» от КГБ. В деле указано, что до этого Постоялкин сам пошел в Комитет, узнал, что в мошенничестве его все-таки не подозревают, и рассказал о Букатенко. Силовики же и дали ему нужную сумму с мечеными купюрами и отправили довести дело до конца.

«Деньги хотели вернуть на Новый год»

Родители осужденного Егора Кудрова говорят, что были на всех 30 заседаниях, слышали все, что говорили фигуранты дела. По их словам, Букатенко уверял, что хотел вернуть деньги Постоялкину на Новый год и сказать, что это розыгрыш.

Они настаивают, что их сын стал жертвой обстоятельств и приговор для него слишком суров.

— Он просто помог. Он не мог знать, что Постоялкин пойдет в КГБ — и розыгрыш обернется вот так, — говорят Кудровы-старшие. — И тем более речи не было ни о каких деньгах. Он об этом говорил на суде: помог просто по-дружески.

При этом родители понимают: не передай их сын данные Постоялкина Букатенко, ничего бы не было. Потому — да, сын виноват, но не на 4 года усиленного режима.

Главного фигуранта дела Владислава Букатенко и Егора Кудрова признали виновными в даче взятки, покушении на совершение преступления, мошенничестве в крупном размере, неправомерном завладении компьютерной информацией, превышении власти из корыстной или иной личной заинтересованности. Фитнес-инструктора и экс-милиционера приговорили к 6 и 4 годам колонии усиленного режима соответственно с конфискацией имущества.

Предпринимателя Демьянкова приговорили к 5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества за дачу взятки, мошенничество в крупном размере, покушение на совершение преступления.

Его коллеге Аветяну и учителю физкультуры Ховратовичу за дачу взятки, мошенничество в крупном размере и покушение на совершение преступления назначили штрафы в 400 и 300 БВ, или 9,8 и 7,35 тыс. рублей соответственно.

Все осужденные не согласны с приговором — и будут его опротестовывать.