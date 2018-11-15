Получить разрешительную документацию на строительство станет значительно проще

Артем Юшкевич

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значительное упрощение получения разрешительной документации предусмотрено новой редакцией положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденной постановлением Совета Министров от 31 октября 2018 года №785, которое вступит в силу с 31 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

"Субъекты хозяйствования, единожды обратившись в местный исполнительный и распорядительный орган, будут получать полный набор разрешительной документации. Задача исполкома будет заключаться в том, чтобы собрать необходимые документы от всех заинтересованных органов государственного управления, эксплуатирующих организаций и т.д. Перечень административных процедур сокращен с 16-21 в зависимости от объекта до одной. Это основное изменение", - сказал Артем Юшкевич.

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