В Белодубровской средней школе Костюковичского района проходит акция «Мы против курения»

С 10 по 15 ноября в ГУО «Белодубровская средняя школа Костюковичского района» проходит акция «Мы против курения», посвященная Международному дню отказа от курения.

В ходе акции было представлено много полезной информации о вреде курения и пользе здорового образа жизни. Учащиеся начальных классов приняли участие в своеобразном «голосовании» против курения: наклеивали цветные ладошки на информационный стенд, расположенный в фойе учреждения образования. Так ребята выразили свое отношение к проблеме.

Для учащихся 6-9 классов педагог-организатор Кубракова Н. М. провела пятиминутку «Молодежь против курения», в ходе которой ребята узнали о вреде и последствиях курения.

Старшеклассники выпустили агитационные листовки, которые распространили среди жителей агрогородка Белая Дуброва.











Очень важно на сегодняшний день сохранить здоровье нашего подрастающего поколения, и даже если один подросток задумается о том, чтобы бросить курить, это уже станет большой победой в борьбе за здоровье нации.

Мы надеемся, что акция не прошла даром. Курение выходит из моды, здоровый образ жизни побеждает. Курить – накладно и несовременно, осознанно вредить своему здоровью – глупо.

Алина МАКОВЕЕВА,

учащаяся 10 класса ГУО

«Белодубровская средняя школа Костюковичского района».