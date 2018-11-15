Столичная милиция составила протокол на 16-летнего лицеиста за хулиганство. Он ударил рукой по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Теперь парень жалеет о своем поступке, просит прощения у сотрудников и у «этого памятника», сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В милиции рассказали, что 14 ноября парень ударил рукой по «лицу» скульптуру «Минский городовой». Охрана отреагировала на это «мгновенно и профессионально».

«Я догнал хулигана», — рассказал инструктор по специальной подготовке 12-й патрульной роты по охране объектов МВД в/ч 5448 Геннадий Кошелюк.

Задержанным оказался 16-летний Арсений, лицеист из Минска. Потом он якобы объяснял, что просто решил показать товарищу «молодецкую удаль». За это на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП).

«Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника», — приводит слова подростка пресс-служба МВД.

Сообщается, что подростка несколько раз уже привлекали к административной ответственности. В милиции надеются, что сожаление о случившемся и просьба о прощении у «Городового» помогут ему "восстановить взаимоотношения с законом".