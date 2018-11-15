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Можно ли научиться лидерству?

15.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Над этим вопросом спорит не одно поколение людей по всему миру. Лично я склоняюсь к тому убеждению, что лидерами, так же, как музыкантами или спортсменами, рождаются, а значит, научиться с нуля вести за собой, увы, нельзя. Можно только развить в себе лидерские качества, если они есть.

Можно ли научиться лидерству?

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Анна ДЖУМКОВА (слева) и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Татьяна ГЕТМАНОВИЧ.

В Библии сказано, что начальствовать (быть лидером) – это дар, который мы должны, во-первых, сохранить, во-вторых, развить, а в-третьих, пользоваться им.

9 ноября в Сморгони открылась школа «Лидер». Ее членами стали молодые активисты, пока это секретари «первичек» БРСМ. Чем не лидеры в своих коллективах? Руководитель школы Анастасия Якштас, пояснила нам, что задача «Лидера» направлена на то, чтобы помочь ребятам раскрыть свои лидерские качества.

- Молодежь должна быть активной, она должна вести за собой. Сделать это может только настоящий лидер. Более того, лидер должен с позитивом смотреть вперед и понимать ответственность за свои действия, - считает Анастасия Якштас.

На первом заседании школы «Лидер» присутствовала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова. Она рассказала слушателям о своем опыте развития в себе лидерских качеств.

Можно ли научиться лидерству?

Работа в группе.

Первое занятие в школе «Лидер» прошло в игровой форме. Ребята знакомились друг с другом. Анастасия Якштас сообщила, что работа школы запланирована на год. Встречи будут проходить один раз в квартал. Но она не исключила, что, возможно, придется встречаться чаще.

- В дальнейшем разрабатываем такую идею, чтобы к нашей школе присоединялись активные молодые люди, работающие на сморгонских предприятиях и в организациях. Я уверена, им есть что сказать нам, - подытожила Анастасия Якштас.

Можно ли научиться лидерству?

Можно ли научиться лидерству?

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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