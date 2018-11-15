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Можно ли научиться лидерству?
15.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Над этим вопросом спорит не одно поколение людей по всему миру. Лично я склоняюсь к тому убеждению, что лидерами, так же, как музыкантами или спортсменами, рождаются, а значит, научиться с нуля вести за собой, увы, нельзя. Можно только развить в себе лидерские качества, если они есть.
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Анна ДЖУМКОВА (слева) и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Татьяна ГЕТМАНОВИЧ.
В Библии сказано, что начальствовать (быть лидером) – это дар, который мы должны, во-первых, сохранить, во-вторых, развить, а в-третьих, пользоваться им.
9 ноября в Сморгони открылась школа «Лидер». Ее членами стали молодые активисты, пока это секретари «первичек» БРСМ. Чем не лидеры в своих коллективах? Руководитель школы Анастасия Якштас, пояснила нам, что задача «Лидера» направлена на то, чтобы помочь ребятам раскрыть свои лидерские качества.
На первом заседании школы «Лидер» присутствовала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова. Она рассказала слушателям о своем опыте развития в себе лидерских качеств.
Работа в группе.
Первое занятие в школе «Лидер» прошло в игровой форме. Ребята знакомились друг с другом. Анастасия Якштас сообщила, что работа школы запланирована на год. Встречи будут проходить один раз в квартал. Но она не исключила, что, возможно, придется встречаться чаще.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Над этим вопросом спорит не одно поколение людей по всему миру. Лично я склоняюсь к тому убеждению, что лидерами, так же, как музыкантами или спортсменами,...
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