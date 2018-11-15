"Чтоб мучилась". Что рассказал по делу отца, "заказавшего" водителя за смерть сына в ДТП, друг "киллера"

Суд Сенненского района 15 ноября продолжил процесс по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя городского поселка Богушевск Гарегина С., который нанял киллера для девушки-водителя из мести за смерть своего сына в ДТП. По версии следствия, заказчик хотел, чтобы киллер не убивал молодую женщину, а нанес ей тяжкие увечья — лишил руки, ноги, зрения. Все это — за тысячу долларов. Исполнение заказа предотвратила милиция.





События в этой трагической истории развивались так. 24 мая 2017 года мужчина потерял в ДТП в Сенненском районе 16-летнего сына Николя. 21-летняя водитель Ford Focus Кристина Л. зацепила обочину на закруглении дороги, потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там на полной скорости врезалась в «Ниву» под управлением 75-летнего пенсионера. В аварии погибли два пассажира Ford: сын фигуранта дела и 17-летняя девушка. Виновной в ДТП признали водителя Ford Кристину Л., которая получила права за полгода до ДТП. Ее осудили на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца девушки-водителя — суд взыскал 40 тысяч рублей. Отца погибшего юноши — Гарегина С. — приговор суда не удовлетворил, и через год после ДТП он решил отомстить за сына. Весной этого года милиция узнала, что мужчина ищет исполнителя для расправы с водителем. За то, чтобы ее изувечили, отец погибшего в ДТП был готов заплатить тысячу долларов. Дальнейшие события проходили под контролем оперативных сотрудников. Заказчик избегал телефонных и других контактов — все детали обговаривал с исполнителем только на личных встречах. Он сообщил «киллеру», что водитель находится в колонии-поселении. В качестве доказательства выполненной работы условный «киллер» предоставил фотографию жертвы с отчлененной конечностью, изготовленную с помощью фотомонтажа. После того как заказчик детально обговорил условия оплаты, его задержали.

Сегодня в суде ожидали двух ключевых свидетелей: условного исполнителя расправы над девушкой Александра И. и Владимира К. — мужчину, который познакомил киллера с заказчиком.

Однако ни тот, ни другой на процесс не явились. Александр И., который должен был «отомстить» за погибшего в ДТП юношу (а на самом деле помогал милиции раскрыть преступление), находится в статусе свидетеля, к которому применяется защита. То есть его безопасность на время судебного процесса охраняют. Поэтому по ходатайству прокурора Александра И. опросят отдельно на выездном заседании суда.

Знакомый условного киллера Владимир К. не пришел в суд, так как находится в России. По крайней мере, такие сведения он предоставил суду. На заседании огласили протокол допроса этого свидетеля.

Владимир К. официально нигде не работал, иногда ездил на заработки в Россию. Был неоднократно судим, в частности, за грабеж. В последний раз освободился из тюрьмы в феврале 2018 года. Жил с женой в Богушевске Сенненского района. Однажды мужчине понадобились услуги автосервиса, так он узнал про жителя своего поселка Гарегина С., у которого была мастерская по шиномонтажу.

— Я приехал к С. Это было в конце апреля 2018 года, точную дату не помню, — говорил на допросе во время следствия Владимир К. — С. заменил мне резину в машине. И рассказал, что у него был сын, который погиб в ДТП. И что он думает, что виновата в этом жительница Богушевска Кристина Л., которая была за рулем. С. сказал мне, что хочет наказать ее, но не сам, а ищет для этого лицо со стороны. Я всячески пытался отговорить его, убеждал, что девушку уже наказал суд. С. продолжал говорить, что Кристину нужно наказать: сделать так, чтобы она мучилась всю жизнь.

Позже Владимир К. встретился со своим знакомым Александром И. Во время разговора поделился впечатлившей его историей, как владелец местного шиномонтажа Гарегин С. хочет поквитаться с девушкой-водителем за смерть сына.

— Александр И. попросил меня познакомить его с Гарегином С. Для чего ему это нужно, не сообщил. Мы приехали на машине к С., и я их познакомил. С той поры обоих не видел. Об их уговоре в отношении Кристины Л. мне ничего не было известно, — утверждал Владимир К.

Адвокатам обвиняемого Гарегина С. этих пояснений показалось недостаточно, и они ходатайствовали о допросе свидетеля Владимира К. по скайпу. Судья эту просьбу удовлетворила.

Гарегина С. обвиняют по п. 4 ст. 16 ч. 3 ст. 147 УК (Организация совершения умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего за собой потерю зрения, какого-либо органа, утрату органом его функций, совершенное способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция этой статьи — до 15 лет лишения свободы.

Мужчина признал свою вину частично. Обвиняемого суд допросит позже, после того, как заслушает всех свидетелей.

TUT.BY будет следить за процессом.