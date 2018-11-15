В рамках проекта «Учись и работай» депутаты райсовета встретились с учащимися Коммунаровской школы

В Коммунаровской средней школе в рамках социального проекта «Учись и работай» состоялась встреча представителей депутатского корпуса с учащимися.

Стало доброй традицией проводить встречи депутатов с учащейся молодежью Будакошелевщины, в ходе которых ребята знакомятся с яркими представителями самых разных профессий. Вот и в этот раз на встречу с учащимися пришли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, директор общества с дополнительной ответственностью «АлВикОл» Алексей Котляров, директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко, начальник Буда-Кошелевского отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь Алексей Лапицкий и, конечно, директор Коммунаровской школы Михаил Борисевич.

Школьники узнали о профессиональном пути каждого депутата, познакомились с основополагающими принципами работы местного управления и самоуправления, деятельностью депутатов.

К слову, мероприятие прошло в формате двустороннего диалога, в ходе которого как ребята, так и депутаты, смогли задать друг другу интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Завершилась встреча на позитивной ноте: самым активным учащимся, были вручены памятные подарки.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

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