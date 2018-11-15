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День призывника

15.11.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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День призывника

Для глусских новобранцев, которые отправляются служить этой осенью, девятого ноября в стенах районного историко-краеведческого музея состоялось традиционное торжественное мероприятие — День призывника. Уже скоро у призывников начнется новая, армейская, жизнь, поэтому напутствия и пожелания, звучавшие в адрес будущих защитников в этот день, были для них вовсе не лишними.

Начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут в своем выступлении выразил уверенность, что юноши с честью и достоинством выполнят свой долг перед Родиной, станут мужественнее, а полученные во время армейской службы умения и навыки обязательно пригодятся им в жизни. Он отметил, что армия — это отличная школа закалки и становления характера, а основная задача Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня — не допустить повторения трагедии Второй мировой войны.

Крепкого здоровья, верных армейских друзей, мирной и достойной воинской службы нынешним призывникам пожелала председатель районного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Елена Кирей. Также с напутствием и советами на будущее к парням обратились представитель Белорусского союза офицеров подполковник в отставке Алексей Виниченко и ведущий специалист обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Наталья Сушкевич. Они желали будущим солдатам достойно преодолевать трудности армейской жизни, в любых ситуациях оставаться настоящими мужчинами, а также здоровыми и жизнерадостными вернуться домой, где их всегда любят и ждут. С ответным словом от имени призывников выступил Николай Дятлов, он будет служить во внутренних войсках МВД. Поблагодарив за наставления и пожелания, Николай заверил, что глусские ребята с честью исполнят свой воинский долг. В завершение мероприятия парням вручили подарки от Фонда мира. От районного совета ветеранов каждый из них получил буклет с необходимой призывнику информацией. Также директор музея Наталья Акулич и главный хранитель фондов Ольга Байко провели для новобранцев экскурсию по музею.

Этой осенью ряды защитников Отечества пополнят 22 глусчанина. Служить молодым людям предстоит в роте почетного караула, транспортных, внутренних войсках МВД, в органах пограничной службы, в силах специальных операций, в войсках противовоздушной обороны, в Борисовском 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Отправка новобранцев к их месту службы начнется 16 ноября, завершится осенний призыв 29 ноября.

Анна АВТУХОВА

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Для глусских новобранцев, которые отправляются служить этой осенью, девятого ноября в стенах районного историко-краеведческого музея состоялось традиционное...
 
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