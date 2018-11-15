﻿ Местные власти - об увольнении педагога "музыкалки" без света: "С ней была лишь проведена беседа". 21.by
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Местные власти - об увольнении педагога "музыкалки" без света: "С ней была лишь проведена беседа"

15.11.2018 21:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В отделе культуры Гродненского райисполкома прокомментировали ситуацию с «музыкалкой» без света в агрогородке Подлабенье. Чиновники уверяют: сейчас дети занимаются в помещении местной библиотеки, а педагог, которая рассказала о проблеме с электричеством в музыкальной школе, продолжает работать.


Фото: предоставлено отделом культуры Гродненского райисполкома

Напомним, ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия ходят с фонариками.

Сфотографировала, как проходят занятия в темноте, учитель по сольфеджио Елена — и передала снимки своим знакомым. Так фотографии появились в Сети. Утром 15 ноября педагога, по ее словам, попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня же занятия стали проходить в библиотеке — и уже при электричестве.


Так дети занимались во время первой четверти. Фото: Анатолий Мышкевич

«15 ноября данный педагог была приглашена на Совет отдела культуры, где объяснила в письменном виде свое поведение по поводу фотоснимка, сделанного ею в вечернее время суток. В настоящее время решается о привлечении к ответственности виновных лиц. На данный момент учитель продолжает работать и вести занятия в помещении сельской библиотеки», — говорится в официальном ответе отдела культуры Гродненского райисполкома порталу TUT.BY.

В отделе культуры райисполкома в личной беседе нам говорят, что учитель продолжает трудиться в музыкальной школе, а с ней была «лишь проведена беседа».

 — Увольнять педагога никто не собирается. На нее никто не давил. Мы просто проясняли ситуацию, — говорит главный специалист отдела Оксана Гринцевич.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

 
 
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В отделе культуры Гродненского райисполкома прокомментировали ситуацию с "музыкалкой" без света в агрогородке Подлабенье.
 
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