В отделе культуры Гродненского райисполкома прокомментировали ситуацию с «музыкалкой» без света в агрогородке Подлабенье. Чиновники уверяют: сейчас дети занимаются в помещении местной библиотеки, а педагог, которая рассказала о проблеме с электричеством в музыкальной школе, продолжает работать.



Фото: предоставлено отделом культуры Гродненского райисполкома

Напомним, ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия ходят с фонариками.

Сфотографировала, как проходят занятия в темноте, учитель по сольфеджио Елена — и передала снимки своим знакомым. Так фотографии появились в Сети. Утром 15 ноября педагога, по ее словам, попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня же занятия стали проходить в библиотеке — и уже при электричестве.



Так дети занимались во время первой четверти. Фото: Анатолий Мышкевич

«15 ноября данный педагог была приглашена на Совет отдела культуры, где объяснила в письменном виде свое поведение по поводу фотоснимка, сделанного ею в вечернее время суток. В настоящее время решается о привлечении к ответственности виновных лиц. На данный момент учитель продолжает работать и вести занятия в помещении сельской библиотеки», — говорится в официальном ответе отдела культуры Гродненского райисполкома порталу TUT.BY.

В отделе культуры райисполкома в личной беседе нам говорят, что учитель продолжает трудиться в музыкальной школе, а с ней была «лишь проведена беседа».

— Увольнять педагога никто не собирается. На нее никто не давил. Мы просто проясняли ситуацию, — говорит главный специалист отдела Оксана Гринцевич.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.