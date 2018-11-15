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Местные власти - об увольнении педагога "музыкалки" без света: "С ней была лишь проведена беседа"
15.11.2018 21:33 — Новости Общества | Tut.by
В отделе культуры Гродненского райисполкома прокомментировали ситуацию с «музыкалкой» без света в агрогородке Подлабенье. Чиновники уверяют: сейчас дети занимаются в помещении местной библиотеки, а педагог, которая рассказала о проблеме с электричеством в музыкальной школе, продолжает работать.
Напомним, ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье
Сфотографировала, как проходят занятия в темноте,
Сегодня же занятия стали проходить в библиотеке — и уже при электричестве.
«15 ноября данный педагог была приглашена на Совет отдела культуры, где объяснила в письменном виде свое поведение по поводу фотоснимка, сделанного ею в вечернее время суток. В настоящее время решается о привлечении к ответственности виновных лиц. На данный момент учитель продолжает работать и вести занятия в помещении сельской библиотеки», — говорится в официальном ответе отдела культуры Гродненского райисполкома порталу TUT.BY.
В отделе культуры райисполкома в личной беседе нам говорят, что учитель продолжает трудиться в музыкальной школе, а с ней была «лишь проведена беседа».
— Увольнять педагога никто не собирается. На нее никто не давил. Мы просто проясняли ситуацию, — говорит главный специалист отдела Оксана Гринцевич.
TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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В отделе культуры Гродненского райисполкома прокомментировали ситуацию с "музыкалкой" без света в агрогородке Подлабенье.
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