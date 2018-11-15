Председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Андреевич Дорожко провел прием граждан в Кореличском районе





15 ноября в Кореличах председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Андреевич Дорожко провел прием граждан и «прямую телефонную линию».

Вопросы, поступившие на «прямую линию», касались оформления земельного участка, подключения газоснабжающего оборудования, также имелись нарекания на работу местного жилищно-коммунального хозяйства.

Жительнице поселка Мир Анатолий Дорожко объяснил, что для начала процедуры оформления земельного участка ей нужно обратиться в сельский Совет с заявлением. Там заявительнице разъяснят порядок оформления необходимых документов.

Еще один звонок на «прямую линию» поступил из Волковысского района и касался подключения газоснабжающего оборудования. Для разрешения этого обращения, отметил Анатолий Дорожко, необходимо выехать на место и изучить ситуацию, что и будет сделано в ближайшее время.

Председатель одного из жилищно-строительных кооперативов г.п. Кореличи выразил недовольство работой коммунальных служб. «В подъезде и подвале не горят лампочки. Трава во дворе за сезон ни разу не скашивалась», — такие претензии у жильца дома к работе жилищно-коммунального предприятия района. Завершив прием, Анатолий Дорожко в сопровождении председателя Кореличского райисполкома Виктора Шайбака и директора Кореличского РУП ЖКХ Александра Рудака отправился по адресу поступившей жалобы. Действительно, на первом этаже жилого дома освещения не было, однако в подвале лампочки были исправны.

— Члены кооператива заключили договор с РУП ЖКХ на техническое обслуживание жилого дома, однако согласно Жилищному Кодексу Республики Беларусь работы по обслуживанию и уборке придомовой территории не входят в перечень договорных услуг, — подчеркнул председатель КГК области. — На скашивание травы с коммунальной службой нужно заключать дополнительный договор.

Говоря о такой форме обратной связи с населением как приемы граждан и «прямые телефонные линии», Анатолий Дорожко отметил, что во время них граждане могут оперативно получить разъяснения по волнующим их вопросам. Отрадно, что количество обращений постепенно снижается, что свидетельствует об эффективности такой работы. При этом люди, которые обращаются за помощью в вышестоящие организации, должны четко понимать, что решать их проблемы будут именно местные власти.

Инна ЛЕЙКО

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